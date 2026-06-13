La regla para sacar el pasaporte americano de un menor de edad: requisitos obligatorios para padres migrantes

En Estados Unidos, contar con un pasaporte es necesario para realizar distintas actividades, como viajar a países extranjeros. Para avanzar con el trámite, los menores de edad con padres migrantes deben cumplir ciertos requisitos, y completar el proceso en persona en una oficina del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Si no están presentes, se requerirán documentos adicionales.

Requisitos obligatorios para padres migrantes que quieren sacar el pasaporte americano de un menor de edad

Para avanzar con el trámite del pasaporte americano de un menor de edad, los dos padres o tutores deben estar presentes con quien realiza la solicitud en persona. Si alguno no puede acompañarlo, deberán presentar documentación adicional.

Los requisitos para tramitar el pasaporte americano para un menor de edad varían si los padres están fuera de Estados Unidos

A su vez, según el sitio web del DOS, es necesario tener en cuenta ciertos factores a la hora de realizar el proceso:

Los menores no pueden renovar el pasaporte , tienen que solicitar uno nuevo en persona cada vez .

, . Los pasaportes para menores de 16 años tienen una validez de cinco años.

Cuando el hijo solicita un pasaporte en Estados Unidos con uno o ambos padres en el extranjero, es necesario presentar el formulario DS-3053. En algunos países, este no puede ser certificado por un notario público local. En su lugar, la persona debe acudir a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Pasos para solicitar el pasaporte de un menor de edad en Estados Unidos

Además de los requisitos a cumplir, los padres y el menor deben realizar los siguientes pasos para completar el trámite:

Rellenar el formulario e imprimirlo : descargarlo, completarlo en computadora y fotocopiarlo en papel de una sola cara -no se aceptan los de doble cara-.

: descargarlo, completarlo en computadora y fotocopiarlo en papel de una sola cara -no se aceptan los de doble cara-. Obtener pruebas de la ciudadanía estadounidense del hijo : hacerlo con certificado de nacimiento estadounidense; un informe consular de nacimiento en el extranjero o cualquier documento de nacimiento emitido por el DOS; un certificado de ciudadanía; o un pasaporte estadounidense en perfecto estado y con vigencia completa.

: hacerlo con certificado de nacimiento estadounidense; un informe consular de nacimiento en el extranjero o cualquier documento de nacimiento emitido por el DOS; un certificado de ciudadanía; o un pasaporte estadounidense en perfecto estado y con vigencia completa. Demostrar la relación con el hijo : puede ser certificado de nacimiento extranjero; decreto de adopción; prueba de divorcio o de custodia; o un mandato judicial.

: puede ser certificado de nacimiento extranjero; decreto de adopción; prueba de divorcio o de custodia; o un mandato judicial. Proporcionar una identificación con foto : los padres deben demostrar su identidad mediante un permiso de conducir válido o un permiso de conducir mejorado con fotografía, entre otros aceptados .

: los padres deben demostrar su identidad mediante un permiso de conducir válido o un permiso de conducir mejorado con fotografía, Llevar fotocopias y más documentos : una fotocopia del comprobante de identidad del joven; y una fotocopia del anverso y el reverso de los documentos de identidad con fotografía de los padres o tutores.

: una fotocopia del comprobante de identidad del joven; y una fotocopia del anverso y el reverso de los documentos de identidad con fotografía de los padres o tutores. Brindar una foto del hijo/a : debe ser una fotografía clara y que cumpla con las condiciones. Es importante que el solicitante no adjunte ni engrape la foto del formulario.

: debe ser una fotografía clara y que cumpla con las condiciones. Es importante que el solicitante no Buscar un lugar para presentar la solicitud del menor de edad y pagar las tarifas correspondientes: el agente de pasaportes verificará la identidad, le tomará juramento y le solicitará que firme la solicitud.

Los motivos por los que pueden rechazar tu foto en el trámite del pasaporte de EE.UU.

Para pagar las tarifas pertinentes, el peticionario puede utilizar un cheque o giro postal a nombre del DOS. Es importante tener en cuenta que los valores son:

Dónde presentar la solicitud de pasaporte para un menor de edad y cuánto tarda

De acuerdo con el DOS, el lugar de presentación depende de la fecha de viaje:

Si viaja en más de tres semanas , el solicitante debe dirigirse a una oficina de tramitación de pasaportes, como una biblioteca o un despacho del gobierno local. Es importante consultar con el establecimiento para saber si es necesario programar una cita.

, el solicitante debe dirigirse a una oficina de tramitación de pasaportes, como una biblioteca o un despacho del gobierno local. Es importante consultar con el establecimiento para saber si es necesario programar una cita. Si viaja al extranjero en menos de tres semanas, el peticionario puede solicitar una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando falten 14 días para el viaje internacional.

Los menores de edad pueden recibir el pasaporte americano en poco tiempo, pero para ello es necesario abonar una tarifa adicional de US$60 Freepick

En cuanto a los tiempos estimados, la demora es de cuatro a seis semanas para el servicio de rutina. Para los trámites exprés, se calculan de dos a tres semanas, con un costo adicional de US$60.