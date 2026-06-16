Oficial y confirmado: el servicio para rastrear el estado de un pasaporte estadounidense en tiempo real

El Departamento de Estado ofrece una herramienta digital para trámites relacionados con el pasaporte estadounidense, ya sea para obtener uno nuevo o para una renovación.

Cómo consultar el estado del trámite del pasaporte estadounidense en línea

El portal oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) requiere ingresar tres datos en el sistema: apellido, fecha de nacimiento y los últimos cuatro números del Seguro Social. Después de completar la verificación, la plataforma muestra el estatus actualizado del trámite.

El sitio web oficial para rastrear el estado del trámite del pasaporte de EE.UU.

El sitio también aclara que la información puede aparecer hasta dos semanas después de presentar la solicitud en oficinas autorizadas o centros de aceptación. Además, la herramienta identifica varias etapas dentro del proceso.

El sistema puede mostrar mensajes como “Not Available”, “In Process”, “Approved” o “Mailed”. Cada categoría informa un momento específico del expediente.

“In Process”, por ejemplo, indica que la agencia ya recibió la documentación y comenzó la revisión administrativa. El DOS recomienda revisar cuidadosamente los datos ingresados antes de intentar nuevamente una consulta.

El portal puede bloquear temporalmente el acceso después de varios intentos fallidos. Además, solo funciona para solicitudes presentadas dentro de EE.UU. y para ciertos trámites realizados en embajadas o consulados.

Cuánto tarda la entrega del pasaporte de EE.UU. y qué significa cada estatus

La Oficina de Asuntos Consulares actualiza periódicamente los tiempos oficiales de procesamiento. Actualmente, el trámite rutinario tarda entre seis y ocho semanas, mientras que el servicio expedito reduce el periodo aproximado a entre dos y tres semanas, aunque a estos tiempos hay que sumarle lo que demora el envío postal.

Cuando el sistema muestra el estado “Approved”, significa que la agencia ya autorizó la emisión del documento y prepara el envío.

Posteriormente, aparece la categoría “Mailed”, acompañada de un número de rastreo para seguir el paquete mediante el Servicio Postal de EE.UU.

La herramienta permite consultar cuál es el estatus actual del trámite del pasaporte estadounidense Unsplash

El DOS señala que los ciudadanos pueden recibir primero el nuevo pasaporte y después los documentos originales enviados con la solicitud, como certificados de nacimiento o naturalización. La devolución de esos papeles puede tardar hasta cuatro semanas después de la entrega del pasaporte.

En casos urgentes relacionados con emergencias médicas, viajes inmediatos o situaciones humanitarias, la entidad permite solicitar citas especiales en agencias regionales de pasaportes. El sitio oficial explica que estas citas requieren comprobantes de viaje internacional dentro de los siguientes 14 días naturales.

Qué hacer si la herramienta no muestra información actualizada sobre el pasaporte

El sistema oficial aclara que algunas solicitudes tardan varios días en aparecer porque primero pasan por centros de recepción, verificación de pagos y escaneo de documentos. Durante ese periodo, el estatus puede mantenerse como “Not Available” aunque el trámite ya exista dentro del sistema federal.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

Si la plataforma no muestra cambios después de dos semanas, las autoridades recomiendan comunicarse directamente con el National Passport Information Center. El centro de atención opera por teléfono y correo electrónico para resolver retrasos, errores de captura o problemas relacionados con el envío postal.

La agencia también advierte sobre páginas falsas que prometen consultas rápidas o servicios externos de rastreo.

El gobierno estadounidense indica que únicamente los dominios “.gov” cuentan con acceso legítimo al expediente migratorio y a los datos personales de cada solicitante.