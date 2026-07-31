N-600 o N-400: el error que retrasa años el trámite de ciudadanía americana de un hijo nacido en el extranjero

Confundir el formulario N-600 con el formulario N-400 puede demorar la gestión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Las dos vías migratorias tienen finalidades distintas y escoger la incorrecta puede generar una denegación en el trámite.

Para qué sirve el formulario N-600 del Uscis

El N-600, denominado Solicitud de Certificado de Ciudadanía, permite que una persona acredite la ciudadanía que ya tiene.

Este trámite está destinado a determinados hijos nacidos fuera de EE.UU. que adquirieron el estatus al nacer o lo obtuvieron posteriormente por derivación de un padre ciudadano, explica el Uscis en su sitio web.

El N-600 está destinado a determinados hijos nacidos fuera de Estados Unidos que obtuvieron la ciudadanía al nacer o por derivación Fotomontaje realizado con IA

La adquisición corresponde a una persona que nació en el extranjero de un padre o una madre con ciudadanía estadounidense.

La derivación se aplica cuando un hijo de un residente permanente obtiene automáticamente la nacionalidad después de que alguno de sus progenitores se naturaliza.

En el caso de la ciudadanía derivada, aplica bajo ciertas condiciones que deben cumplirse antes de que el hijo alcance los 18 años. Los requisitos señalados por el Uscis son:

Al menos uno de los padres debe ser ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización.

El menor debe tener residencia permanente legal y vivir en EE.UU. bajo la custodia legal y física del progenitor ciudadano.

Tiene que ser menor de 18 años.

El N-400 permite solicitar la naturalización ante el Uscis y obtener la ciudadanía

El N-400, denominado Solicitud de Naturalización, está dirigido a residentes permanentes legales que todavía no son ciudadanos estadounidenses. El solicitante debe tener al menos 18 años y cumplir las condiciones correspondientes de residencia continua y presencia física, informa el organismo.

La vía general requiere cinco años como residente permanente. El período puede reducirse a tres años para una persona casada que haya convivido durante ese plazo con un cónyuge estadounidense.

El proceso también exige demostrar buen carácter moral y aprobar las evaluaciones de inglés y educación cívica. El procedimiento incluye una entrevista y concluye con el juramento de lealtad.

Qué sucede con el trámite si se presenta el formulario incorrecto ante el Uscis

En el caso de una persona que ya obtuvo la ciudadanía por derivación y presenta el N-400, puede derivar en el rechazo del trámite y la pérdida de la tarifa pagada.

En el caso, por ejemplo, de solicitarlo para un hijo, el error también implica una considerable demora para conseguir el certificado.

El error inverso ocurre cuando un residente permanente utiliza el N-600 sin haber adquirido la ciudadanía. El Uscis puede denegar la solicitud porque el formulario solo sirve para acreditar un estatus existente.

Equivocarse de formulario deriva en el rechazo del Uscis y la pérdida de tiempo y dinero Fotomontaje realizado con IA

La guía de Modern Law Group advierte sobre la situación de los hijastros. La ciudadanía no deriva automáticamente de un padrastro o una madrastra estadounidense, excepto cuando existe una adopción legal que cumple los requisitos migratorios correspondientes.

Tarifas y plazos de los formularios N-600 y N-400 del Uscis

El tarifario del Uscis, actualizado el 29 de mayo, establece que el N-600 cuesta US$1385 cuando se presenta por correo y US$1335 mediante el sistema digital. El N-400 tiene una tarifa de US$760 en papel y US$710 en línea.

Cómo pagar un formulario de Uscis

La firma Modern Law Group estima que el procesamiento del N-600 demora entre 12 y 18 meses, mientras que para el N-400 calcula un período de entre ocho y 14 meses.