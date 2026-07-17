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La nueva regla del Uscis que permite obtener una prueba temporal de residencia sin reemplazar la green card

La norma permite a la agencia emitir evidencia temporal a quienes tienen pendientes ciertos trámites de naturalización, reemplazo o eliminación de condiciones

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La norma que afecta a los portadores de green card se encuentra vigente desde el 29 de junio de 2026
La norma que afecta a los portadores de green card se encuentra vigente desde el 29 de junio de 2026Fotomontaje generado con IA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) puede emitir evidencia temporal del estatus de residente permanente a determinadas personas que tengan pendiente una solicitud de reemplazo de la green card, naturalización o eliminación de las condiciones de residencia. La regla definitiva entró en vigor el 29 de junio y actualiza la regulación para reflejar procedimientos que la agencia ya aplicaba.

Obtención de prueba temporal sin reemplazo inmediato de green card: qué dice la nueva norma

La emisión de esta evidencia no es automática. La agencia “puede” entregar la documentación y le permite evaluar cada caso de acuerdo con las instrucciones del formulario correspondiente. Además, la norma no elimina la obligación de presentar el Formulario I-90 cuando corresponda.

Es posible recibir una green card sin asistir a la entrevista siempre y cuando se cumplan con los criterios establecidos por el Uscis
Es posible recibir una green card sin asistir a la entrevista siempre y cuando se cumplan con los criterios establecidos por el UscisImagen creada con IA

El Uscis puede colocar un sello temporal I-551, también conocido como sello ADIT, en el pasaporte del residente o emitir un Formulario I-94 que contenga ese sello. La documentación funciona como evidencia temporal del registro y del estatus de residente permanente legal.

Diferencias clave con la normativa anterior

La regulación anterior solo mencionaba expresamente los casos en que una persona tenía una solicitud de reemplazo pendiente, planeaba salir temporalmente de Estados Unidos y no podía recibir la nueva tarjeta antes del viaje.

Sin embargo, el Uscis ya emitía en la práctica evidencia temporal a algunas personas. La regla de 2026 incorporó formalmente esos procedimientos al texto regulatorio.

La norma del DHS también establece qué documentos son válidos para mostrar en controles federales
La norma del DHS también establece qué documentos son válidos para mostrar en controles federalesFotomontaje realizado con IA

Ahora, el Uscis reconoce que la prueba temporal es útil para asuntos internos como la verificación de empleo. La nueva disposición le otorga mayor discreción para que determine cuándo un residente necesita este respaldo.

Qué otras obligaciones deben cumplir los residentes permanentes

Las personas no ciudadanas de 18 años o más a quienes se haya expedido evidencia de registro deben llevar la prueba consigo.

La omisión deliberada de portar la evidencia de registro puede constituir un delito menor, castigado con una multa de hasta US$5000, un máximo de 30 días de prisión o ambas sanciones.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año
Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Por ello, es vital que los extranjeros notifiquen cualquier cambio de dirección en un plazo de diez días tras la mudanza. Esta notificación es un requisito separado que complementa la posesión de la prueba de residencia.

La regla también mantiene, en una disposición separada, la obligación de volver a registrarse y proporcionar huellas dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años, salvo que exista una exención aplicable. Los residentes permanentes deben seguir las instrucciones del Formulario I-90.

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