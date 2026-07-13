Armando Olmedo, experto en green cards: “Va a haber más escrutinio”

Las empresas que buscan patrocinar la green card de un trabajador extranjero deberán afrontar un proceso con mayores controles, según explicó el especialista en migración Armando Olmedo. El experto sostuvo que las agencias federales reforzarán la supervisión sobre la certificación laboral PERM, paso previo en numerosas solicitudes de residencia legal permanente basadas en el empleo.

Proceso PERM para la green card y los controles que podrían aumentar

El procedimiento exige que el empleador demuestre ante el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) que no encontró trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, calificados y disponibles o calificados para cubrir la vacante antes de contratar a un trabajador extranjero. De acuerdo con Olmedo, vicepresidente y asesor global de inmigración de Univision, la revisión oficial pondrá especial atención en la documentación presentada por las empresas.

Especialista en inmigración señala un aumento del escrutinio en las solicitudes de green card con base en empleo

Uno de los aspectos que recibirán mayor supervisión será el reclutamiento realizado por el empleador. Las autoridades analizarán los currículums recibidos durante la búsqueda de candidatos y revisarán los motivos por los que fueron descartados los ciudadanos o residentes que se postularon al cargo.

“Ahora va a haber más escrutinio por parte del gobierno", explicó Olmedo a Univision. “Y se anticipa que haya un cambio también en lo que sería la determinación salarial“, agregó. Esa evaluación toma como referencia la ocupación y la zona geográfica donde el trabajador desempeñará sus funciones.

Además, señaló que el Proceso de Certificación Laboral (PERM, por sus siglas en inglés) mantiene requisitos establecidos hace años. Entre ellos figura la obligación de publicar avisos laborales en periódicos impresos, un mecanismo que podría ser reemplazado por herramientas digitales si se concreta una actualización de la normativa.

"Tienen que modernizarlo ya que nadie lee un periódico en papel, todo tiene que ser electrónico", señaló el especialista. “Entonces, vamos a ver qué tipo de modernización aplican”, indicó.

El PERM es el trámite mediante el cual una empresa estadounidense demuestra al gobierno federal que no encontró trabajadores locales Fotomontaje realizado con IA

Cuánto demora el proceso PERM para obtener la green card laboral

El programa PERM fue creado para agilizar la certificación laboral mediante un sistema electrónico. Sin embargo, Olmedo explicó que los tiempos actuales de procesamiento rondan un año y medio, muy por encima de los plazos previstos cuando fue implementado.

La certificación laboral constituye la primera etapa del proceso migratorio. Una vez que el DOL aprueba la solicitud, el empleador puede presentar la petición de inmigrante ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), organismo encargado de evaluar la residencia permanente.

Este procedimiento suele aplicarse a trabajadores que ingresaron al país norteamericano con visas temporales de empleo, como H-1B, O-1 o TN, y cuyos empleadores deciden iniciar el patrocinio para obtener una green card. “Este es el proceso a través del cual se le muestra al gobierno que no encontraron a residentes ciudadanos, por lo tanto, el empleador manifiesta la necesidad de contar con ese extranjero”, explicó Olmedo.

Las empresas deben demostrar que no existen trabajadores locales disponibles antes de patrocinar a un empleado extranjero Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo afectarían los cambios del PERM a empresas y trabajadores extranjeros

Olmedo indicó que el sector tecnológico concentra una parte importante de estas solicitudes debido a la demanda de profesionales especializados. En ese contexto, muchos empleados provenientes de India y China dependen del sistema PERM para avanzar hacia la residencia permanente.

No obstante, incluso quienes ya cuentan con una certificación laboral aprobada pueden enfrentar importantes esperas por la disponibilidad limitada de visas dentro de las categorías migratorias basadas en empleo. “Miles y miles de personas aguardan. Hay una espera, por ejemplo, en el caso de la India, de hasta casi diez años“, indicó el especialista.

Ante este escenario, Olmedo recomendó que tanto las empresas como los trabajadores preparen expedientes completos y con documentación suficiente para responder a las nuevas revisiones. El incremento de los controles administrativos podría extender los tiempos de análisis y elevar las exigencias durante cada etapa del proceso.