Pasaporte estadounidense: ¿es necesario volver a hacerlo ante un cambio de domicilio?

Para viajar fuera de Estados Unidos, los ciudadanos requieren un pasaporte emitido por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés). Sobre la emisión de este documento existen diversas dudas, una de ellas si es necesaria la renovación tras un cambio de domicilio. Las autoridades indican que este paso no es obligatorio.

No es necesario renovar el pasaporte de EE.UU. por un cambio de domicilio

Según indica el DOS en su sitio web, para solicitar un pasaporte estadounidense es necesario ser ciudadano por nacimiento o naturalización. La renovación del documento puede realizarse por correo o en línea, además de la vía presencial.

No es necesario renovar el pasaporte estadounidense en caso de un cambio de domicilio

En caso de que el titular haya cambiado de dirección, no es necesario que solicite un pasaporte nuevo. La única razón por la cual un cambio de domicilio afectaría el trámite es si la persona no recibió el documento por tener desactualizados sus datos.

En ese caso, es necesario llamar al 1-877-487-2778 para actualizar el lugar al que se quiere que la documentación sea enviada. Tampoco es necesario renovar un pasaporte si se dobló luego de llevarse en el bolsillo trasero o si las páginas están desgastadas tras muchas aperturas y cierres.

Los cambios de información por los que se debe solicitar un nuevo pasaporte estadounidense

Para que un pasaporte sea válido, no solo importa la vigencia, sino también que la información del titular esté actualizada. En ese sentido, estos son los casos en que sí es necesario volver a tramitarlo:

Cambio de nombre . Una persona que lo modificó legalmente debe enviar un comprobante en donde se muestren los datos actualizados para que se emita un nuevo pasaporte. El proceso no tiene costo si se realiza menos de un año después de que se haya emitido el documento anterior.

. Una persona que lo modificó legalmente debe enviar un comprobante en donde se muestren los datos actualizados para que se emita un nuevo pasaporte. El proceso no tiene costo si se realiza menos de un año después de que se haya emitido el documento anterior. Corrección de datos o de impresión . Si hay algún problema con el nombre, sexo o lugar de nacimiento, o si falta información en la página biográfica o la impresión no fue correcta, se puede solicitar la corrección sin ningún costo.

. Si hay algún problema con el nombre, sexo o lugar de nacimiento, o si falta información en la página biográfica o la impresión no fue correcta, se puede solicitar la corrección sin ningún costo. Una mala fotografía. Si se ve mal por un error de impresión, se puede solicitar un pasaporte nuevo sin costo alguno. En caso de que el titular quiera una fotografía diferente por un gusto personal, deberá seguir el proceso completo y pagar la tarifa correspondiente.

Cómo renovar un pasaporte estadounidense

Para renovar el pasaporte estadounidense se debe ingresar a la página oficial y seguir los siguientes pasos:

Tener el pasaporte anterior, que debe haber sido emitido en los últimos 15 años y cuando el titular tenía al menos 16 años.

Llenar el formulario correspondiente y enviarlo a través de la misma plataforma o imprimirlo para mandarlo por correo.

Si se requiere cambiar el nombre o algún otro dato, se deben enviar documentos que acrediten la información.

Adjuntar una foto para pasaporte.

Pagar la cuota correspondiente. Las personas mayores de 16 años deben pagar US$160 por el libro y la tarjeta. Los menores de 16 años pagan US$115 por ambos documentos.

Para las personas de 16 años o más, el pasaporte tiene una validez de diez años. Para menores, la vigencia es de cinco años.

Cuánto tarda la entrega de un pasaporte en EE.UU.

La entrega de un pasaporte estadounidense es de entre cuatro y seis semanas. Sin embargo, el DOS advierte que desde finales de invierno hasta el verano la demanda suele ser mayor que en otros periodos, por lo que el tiempo de procesamiento aumenta.

La entrega de un pasaporte estadounidense tarda alrededor de cuatro semanas, aunque se puede obtener una cita urgente si el interesado viaja en los 14 días siguientes

En caso de necesitar el pasaporte con urgencia, se puede solicitar de manera exprés, en cuyo caso el tiempo de espera será de entre dos y tres semanas. Tiene un costo adicional de US$60.

La última opción es solicitar una cita urgente. Esto solamente aplica si se tiene previsto viajar a otro país en los próximos 14 días o si existe una emergencia familiar.