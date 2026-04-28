Cómo pedir el pasaporte de EE.UU. sin la imagen de Donald Trump: las opciones disponibles desde julio 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que comenzará a emitir pasaportes con la imagen del presidente Donald Trump en la portada interior y su firma en letras doradas, a partir de julio, como parte de los festejos por el 250.° aniversario de la independencia del país.

Cómo pedir el pasaporte sin la imagen del presidente Donald Trump

Según confirmaron funcionarios a Newsweek, quienes no quieran el diseño conmemorativo podrán optar por el pasaporte estándar. El mecanismo varía según dónde se realice el trámite: en la oficina de pasaportes de Washington D.C., donde el diseño con la imagen de Trump será la opción por defecto, el solicitante deberá pedirlo de forma expresa. Quienes tramiten el pasaporte en línea o en cualquier otra oficina del país recibirán automáticamente el diseño tradicional, sin necesidad de solicitarlo.

El Departamento de Estado no publicó instrucciones detalladas sobre el procedimiento para realizar esa solicitud diferenciada en Washington, ni precisó una fecha para la expansión del programa al resto del país.

Por qué el diseño del pasaporte importa más que el de una moneda conmemorativa

El nuevo diseño muestra el retrato oficial de Trump (tomado de su segunda inauguración) superpuesto sobre el texto de la Declaración de Independencia y una bandera estadounidense. La firma presidencial aparece en letras doradas. La contratapa incluye una reproducción del cuadro de John Trumbull que representó la firma de ese documento fundacional.

El nuevo pasaporte tendrá un formato unificado de 38 páginas. Freepik

A diferencia de la moneda conmemorativa aprobada en marzo o de los pases de parques nacionales con la imagen del presidente, un pasaporte estadounidense es un documento de identidad internacional con validez de 10 años.

Edward Kolla, profesor de la Universidad de Georgetown y especialista en historia del pasaporte, señaló a The Bulwark que ningún pasaporte moderno de EE.UU. ha incluido jamás la imagen de un presidente en ejercicio, y que tampoco existe precedente internacional.

Qué significa esto para quienes tramitan un pasaporte este verano

Para los ciudadanos estadounidenses que renueven su pasaporte entre julio y el fin de la disponibilidad de la tirada especial, el trámite podría producir (salvo solicitud en contrario en la oficina de Washington) un documento con la imagen de Trump por los próximos 10 años.

Ese pasaporte es el que se presenta en las aduanas de México, Centroamérica y América del Sur al viajar a visitar familia o por negocios. Quienes tramiten en línea o fuera de Washington recibirán el diseño estándar de forma automática.

De acuerdo con el portal digital para renovar el pasaporte, el tiempo de procesamiento habitual oscila entre cuatro y seis semanas Imagen ilustrativa generada con IA

La recomendación práctica que se desprende de la información disponible: quienes tengan el trámite pendiente en la oficina de Washington y prefieran el diseño tradicional deben indicarlo de forma expresa al momento de solicitar el pasaporte.

El Departamento de Estado no aclaró aún si el pasaporte conmemorativo afecta de alguna manera los tiempos de procesamiento habituales, que en condiciones normales oscilan entre seis y ocho semanas para el trámite regular y entre dos y tres semanas para el trámite expedito.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.