Estados Unidos revocará los pasaportes de todas las personas que tengan deudas de manutención

En mayo de 2026, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) inició la revocación de los pasaportes a miles de ciudadanos que no cumplieron con sus obligaciones económicas para la manutención infantil en todo EE.UU. Esta medida se fundamenta en una ley federal vigente desde 1998, cuya ejecución se intensificó para asegurar que los padres asuman sus responsabilidades financieras mediante la limitación de su movilidad internacional. Esta acción administrativa restringe a los deudores la capacidad de viajar internacionalmente con un documento válido.

Cómo funciona la revocación de pasaportes en EE.UU. por deudas de manutención infantil

Según informó la AP, la iniciativa se ejecuta a través del Programa de Denegación de Pasaportes. El sistema se activa automáticamente cuando un padre acumula una deuda de manutención superior a US$2500.

“Estamos ampliando una práctica de sentido común que ha demostrado ser eficaz para lograr que quienes adeudan manutención infantil paguen su deuda. Una vez que estos padres salden sus deudas, podrán volver a disfrutar del privilegio de tener un pasaporte estadounidense”, explicó Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

Una vez alcanzado ese monto, las agencias estatales informan a la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil (OCSS, por sus siglas en inglés), la cual deriva los datos al gobierno federal para proceder con la anulación del documento de viaje.

La normativa federal, vigente desde 1998, establece que las personas que superen el límite de deuda, además de perder la posibilidad de renovar su credencial, verán cancelados sus documentos vigentes. Las autoridades fronterizas tienen la potestad de confiscar el pasaporte en los puntos de control si el titular intenta realizar un viaje internacional.

Qué deben hacer los ciudadanos de EE.UU. para recuperar un pasaporte revocado

Según especialistas de AP, para que un ciudadano de Estados Unidos pueda recuperar su derecho a viajar, es necesario que pague todo lo que debe o que firme un plan de pago formal con la agencia correspondiente.

Es importante señalar que el Departamento de Estado no tiene la autoridad para negociar estas deudas. La OCSS debe ser notificada por el estado cuando se acredite el pago para eliminar al interesado de la lista de restricción nacional.

Hay excepciones limitadas que están debidamente documentadas por motivos médicos de emergencia o humanitarios. No obstante, cada una de estas solicitudes se examina individualmente y necesita ser verificada minuciosamente por las autoridades que corresponden.

Para que un ciudadano de Estados Unidos pueda recuperar su derecho a viajar, es necesario que pague todo lo que debe o que firme un plan de pago formal Archivo

Las oficinas consulares alertan que, después de pagar la deuda, el proceso para ser eliminado de la base de datos de morosos puede tardar algunas semanas.

“La elegibilidad para un nuevo pasaporte solo se restablecerá después de que la deuda de manutención infantil se haya pagado a la agencia estatal correspondiente”, aclaró el Departamento de Estado en un comunicado.

Qué ocurre si un ciudadano pierde su pasaporte estadounidense mientras está en el extranjero

Si un ciudadano se encuentra en el exterior durante una estancia temporal y su documento es revocado, enfrentará serias dificultades, especialmente logísticas.

En estos casos, la oficina consular solo podrá emitir un pasaporte de emergencia con validez limitada. Este documento provisional únicamente sirve para facilitar el regreso directo a Estados Unidos, donde el titular deberá resolver su situación legal antes de solicitar un nuevo pasaporte definitivo.

Las oficinas consulares alertan que, después de pagar la deuda, el proceso para ser eliminado de la base de datos de morosos puede tardar algunas semanas (Pexels)

“Estamos tomando esta medida precisamente para obligar a estos padres a hacer lo correcto por sus hijos y de acuerdo con la ley estadounidense”, dijo el DOS a AP.

El sistema de intercambio de datos garantiza que la información sea precisa antes de proceder con la sanción. La actualización de datos entre las agencias busca reducir el riesgo de que una persona quede varada en el extranjero o retenida en un aeropuerto por incumplimientos en la manutención de sus hijos.