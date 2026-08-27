La revocación masiva de visas anunciada por Estados Unidos solo aplica a quienes solicitaron asilo desde enero 2016

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado preparan un proceso de revisión que podría terminar con la revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2. La iniciativa está dirigida a personas que obtuvieron permisos para viajar por turismo o negocios y que, después de ingresar a ese país, solicitaron asilo.

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Según datos oficiales que reprodujo Univision, el período contemplado por la medida comprende las visas de turismo y negocio emitidas entre 2016 y 2026 .

. La condición central para que un caso pueda quedar bajo revisión es que el titular haya utilizado posteriormente el sistema de asilo para buscar permanecer en EE.UU.

La revocación masiva se aplicará a los titulares de visas B-1 y B-2 emitidas entre 2016 y 2026 que posteriormente hayan presentado una solicitud de asilo Imagen generada con IA

El gobierno federal sostuvo que los permisos B1 y B2 se conceden bajo la premisa de que el extranjero realizará una visita temporal y regresará a su país de origen.

Según esa interpretación, presentar una solicitud de asilo después de ingresar puede entrar en contradicción con las condiciones bajo las cuales fue otorgado el documento.

De acuerdo con Associated Press, la cifra estimada por las autoridades llega a 200.000 posibles afectados. “Como el proceso estará en curso, el número de revocaciones sigue siendo dinámico y se realizará de manera gradual”, explicó el portavoz del DOS, Tommy Pigott.

La revisión tampoco supone que todas las personas que presentaron una solicitud de asilo perderán su visa. El Departamento de Estado prevé avanzar de forma gradual y analizar las situaciones individualmente antes de adoptar una decisión.

Aunque la cancelación de los documentos no implica una expulsión inmediata, los afectados perderán su estatus original Fotomontaje generado con IA

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La cancelación de una visa B-1 o B-2 significa que la persona deja de contar con ese documento como autorización bajo la categoría correspondiente de visitante. El cambio afecta la condición migratoria asociada al permiso de turismo o negocios.

Quienes mantienen solicitudes de asilo pendientes pueden pasar a quedar comprendidos dentro de otra categoría del sistema migratorio. La revocación del permiso, por sí sola, no equivale a una orden inmediata de deportación.

El gobierno federal también señaló que el procedimiento no funcionará como una anulación automática de todos los permisos incluidos en el período establecido. Las autoridades pretenden revisar los expedientes de manera continua para determinar qué casos corresponden a la medida.

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El subsecretario de Estado, Christopher Landau, cuestionó el volumen de solicitudes de asilo. Además, sostuvo que ese mecanismo no fue creado para permitir que una persona utilice una visa temporal como vía para permanecer de manera indefinida en EE.UU.

“El sistema lleva mucho tiempo desbordado por solicitudes de asilo frívolas, lo que significa que se tardan años en determinar si los solicitantes tienen derecho al beneficio. Tiempo durante el cual pueden trabajar, tener hijos y echar raíces en nuestro país”, dijo en redes sociales.

El subsecretario de Estado apuntó contra la utilización del sistema de asilo, según su mirada Captura de pantalla

La posición del gobierno forma parte de una política migratoria que busca reducir las vías utilizadas para permanecer en EE.UU. después del ingreso como visitante. “La gente está harta de las solicitudes de asilo falsas”, agregó Landau.