Pasaporte revocado en EE.UU.: la nueva advertencia para quienes deben más de US$2500 en manutención

El Departamento de Estado de EE.UU. advierte que las personas con deudas de manutención infantil superiores a 2500 dólares pueden quedar impedidas de obtener un pasaporte y también enfrentar la revocación de un documento vigente. El proceso se coordina con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que verifica la información enviada por las agencias estatales.

Cómo funciona la medida del Departamento de Estado por deudas de manutención infantil

Associated Press informó a principios de mayo que los primeros suspendidos serían los padres que deben US$100 mil o más en manutención infantil, un grupo que alcanzaría a unos 2700 titulares de pasaportes estadounidenses. En ese momento se reportó que el programa se ampliaría después a quienes adeuden más de US$2500, el umbral fijado por una ley federal de 1996. Esa ampliación ya se hizo oficial.

En su página oficial, actualizada el 26 de mayo, el Departamento de Estado ahora advierte que las personas con deudas superiores a US$2500 no pueden recibir un pasaporte estadounidense y también pueden enfrentar la revocación de un documento vigente.

Cómo funciona el sistema del Departamento de Estado y el HHS para revocar pasaportes

La medida depende del intercambio de información entre el Departamento de Estado y el HHS. Primero, las agencias estatales deben alertar qué personas tienen pagos atrasados por manutención infantil y sus respectivos montos.

Luego, cuando la cantidad supera el límite establecido, el HHS envía la información al Departamento de Estado para iniciar la revocación del pasaporte. Al respecto, Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, defendió el sistema y afirmó: “Es una práctica de sentido común que demostró ser efectiva para lograr que se paguen las deudas”. Según remarcó AP, el objetivo es hacer cumplir las leyes y proteger el bienestar de los menores de edad.

El HHS le pasa información al Departamento de Estado sobre a qué personas se les debe revocar el pasaporte

Qué pasa con las personas impactadas por la norma del Departamento de Estado

Cuando un pasaporte es revocado, la persona ya no puede usarlo para viajar fuera de Estados Unidos. Los afectados recibirán una notificación oficial en la que se les comunicará que su documento perdió validez y el motivo detrás de esa acción. Para volver a ser elegibles, deben comunicarse con el estado donde adeudan manutención infantil y resolver la deuda.

La situación puede ser más complicada para quienes estén fuera de EE.UU. En esos casos, deberán acudir a una embajada o consulado estadounidense para solicitar un documento especial de emergencia que solo permite regresar a ese país y resolver la situación legal.

Para recuperar sus pasaportes, las personas deberán pagar toda la deuda Jon Tyson / Unsplash

El Departamento de Estado considera que la revocación de pasaportes es una “herramienta poderosa” para recuperar dinero destinado a la manutención de menores.

Desde 1998, cuando comenzó a aplicarse el sistema durante las renovaciones de pasaportes, los estados lograron recuperar unos US$657 millones en pagos atrasados. Además, más de US$156 millones corresponden a 24.000 abonos únicos realizados durante los últimos cinco años.

Las autoridades también señalaron que, tras anunciar que se llevaría a cabo la medida el pasado 10 de febrero, cientos de personas decidieron pagar sus deudas para evitar perder el pasaporte. Según el gobierno, el objetivo es generar “consecuencias reales”.