Para realizar algunos trámites de inmigración y naturalización ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), hay que cumplir con una serie de requisitos, uno de ellos, acudir a una cita para que sean registrados los datos biométricos, lo cual genera algunas dudas y temores entre los solicitantes. Pero hay algunos tips que pueden apoyar en este proceso.

Luego de que los interesados presenten su petición o solicitud ante Uscis, se programará una cita de servicios biométricos en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés). En esta deberá proporcionar sus huellas dactilares, fotografía y/o firma, datos que las autoridades pueden exigir a cualquier solicitante, peticionario, patrocinador, beneficiario u otra persona que reside en Estados Unidos.

Las recomendaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos

La intención de recopilar esa información es poder confirmar su identidad y llevar a cabo las verificaciones de antecedentes y seguridad necesarias para realizar el trámite que está solicitando. Las autoridades aclararon que usted tiene derecho a una copia de su propio registro y, en su caso, a cambiar, corregir o actualizar los datos.

Dicho lo anterior, estas son las recomendaciones del Uscis para que la cita para la recolección de datos biométricos sea lo más eficiente posible:

Qué llevar a la cita de datos biométricos

Cuando se presente a su cita en un ASC únicamente deberá llevar su solicitud, es decir, el formulario I-797C, además de una identificación oficial con fotografía, por ejemplo, su tarjeta de residencia permanente, pasaporte o licencia de conducir.

El Uscis recomienda llevar una copia de la solicitud o petición que completó, dado que no se le proporcionará una adicional durante su cita. Asimismo, aclara que no es necesario presentarse con un abogado o representante acreditado, incluso si dicha persona forma parte de su solicitud, por ejemplo, el familiar que fungirá como patrocinador para obtener la residencia permanente.

Cómo se registran los datos biométricos

Los Centros de Asistencia en Solicitudes cuentan con todas las herramientas para poder registrar sus datos biométricos, se trata de dispositivos diseñados para poder administrar esa información. Es importante que considere que, además de estar entregando sus datos bajo el resguardo del gobierno de Estados Unidos, la firma valida que su solicitud está completa y basada únicamente en hechos verdaderos.

Qué pasa si no habla inglés y tiene que acudir a su cita de datos biométricos

El Uscis señala que aquellas personas que requieran ayuda con el idioma para su cita de datos biométricos podrán recibir información e instrucciones en su lengua a través de documentos en línea que deberán descargar antes de acudir a su cita.

También si, por ejemplo, usted no entiende el inglés, tendrá la autorización de acudir a la cita con alguien que pueda traducirle, por ejemplo, un familiar, su abogado o representante acreditado.

También se señala que la declaración de Aceptación de Cita en un Centro de Asistencia en Solicitudes está disponible en las oficinas tanto en inglés como en español, pero si se necesita en otro idioma es necesario ingresar al portal de la dependencia para descargarla.

Qué es la firma digital en la recolección de datos biométricos

Para ciertos formularios, los solicitantes deben presentar una firma digital a través de la cual dan fe de que toda la información que proporcionaron y todos los documentos están completos y son verdaderos, esto es un requisito incluso si ya se firmó físicamente un formulario impreso.

Cabe señalar que la firma electrónica únicamente aplica para mayores de 14 años, de lo contrario un padre o tutor legal puede firmar la solicitud a nombre de un menor.

Qué pasa si no puedo acudir a mi cita de datos biométricos

En caso de que no le sea posible asistir a su cita programada para servicios biométricos, puede agendar nuevamente a través de la página del Uscis o mediante su línea de apoyo. Pero es importante hacer el cambio al menos 12 horas antes de la fecha y hora de la cita original y demostrar una buena razón por la cual es necesario cancelarla.

El Uscis advierte que si no se presenta a la cita, o no demuestra una buena razón por la cual es necesaria una reprogramación, su solicitud puede ser considerada como abandonada y, por lo tanto, denegada. También se aclara que las personas que tienen una condición médica crónica y que no pueden salir de su hogar u hospital, pueden solicitar que la toma de sus datos biométricos se realice de manera móvil o en su casa.

