Visas E2: se triplicó la cantidad de argentinos que quieren trabajar en Estados Unidos

La pandemia parece haber quedado atrás y la rutina vuelve a normalizarse para los argentinos que planean invertir en Estados Unidos. En los primeros cuatro meses del año, la embajada de ese país emitió 452 visas de Inversionista (E2), que permiten ingresar y trabajar en suelo estadounidense en función de una inversión de negocio. Este número supera ampliamente las 103 visas E2 que se emitieron en todo 2021, según un informe difundido por la empresa de asesoramiento Globofran.

La condición para obtener este tipo de visas es hacer una inversión mínima de US$150.000 en Estados Unidos. Este monto puede incluir no solo el desembolso inicial en el negocio, sino los costos de honorarios legales, de contadores, planificador comercial y de abogados corporativos.

En caso de ser casado el portador de esa visa, la pareja debe pedir a la agencia de inmigración estadounidense un permiso de trabajo irrestricto.

La visa E2 puede ser aprobada por dos años y ser renovada indefinidamente, bajo ciertas consideraciones. El solicitante no necesita establecer la cantidad específica de tiempo que desea permanecer en Estados Unidos, pero la visa E2 no es una solicitud de residencia permanente: será elegible para renovar su visa E2 cuando expire el período original.

Uno de los principales problemas para determinar si un solicitante califica para una visa de inversionista es la intención: debe demostrarle al funcionario de la embajada que todas las intenciones son vivir y trabajar en los Estados Unidos de manera temporal. Si el oficial considera que las intenciones son una base más permanente, entonces es probable que la solicitud de visa sea denegada, incluso si se han cumplido todos los demás criterios E2.

Por lo tanto, un solicitante de visa E2 debe proporcionar una declaración de intención por escrito para salir de Estados Unidos cuando finalice el estado. Generalmente, se aconseja proporcionar pruebas adicionales de vínculos en el extranjero que obligarían al solicitante a abandonar Estados Unidos al final de su estado, como un trabajo, una residencia o la familia.

Según explican los gestores de este trámite, la visa E2 es una opción para invertir en franquicias en Estados Unidos, ya que las aplicaciones de visado basadas en estos tipos de negocios tienden a tener una mayor tasa de aprobación. Por ejemplo, Globofran señala que el 80% de los argentinos que solicita esta visa elige invertir en franquicias de servicios y un 18%, en gastronomía.

Un solicitante de visa E2 debe demostrar el origen de los fondos de inversión y tener pruebas de que han sido recibidos por medios legítimos, como ahorros, herencia, obsequio o venta de un activo.

Para estar “en el proceso de inversión” para fines E2, los fondos deben estar comprometidos con la inversión y el compromiso debe ser real e irrevocable, según explican en el bufete de abogados Vázquez & Poudat, con sede en Florida. Para clasificarse como “en proceso de inversión”, el solicitante debe estar cerca del comienzo de las operaciones comerciales reales y no simplemente en la etapa de firmar contratos o buscar ubicaciones y propiedades adecuadas.

Para cubrir este requisito, una vez que se tomó la decisión de comprar para comenzar la inversión en Estados Unidos, el corredor de negocios organizará un contrato de Compra de Activos entre la compañía en los Estados Unidos y los propietarios actuales del negocio. El contrato ayudará a comprobar que el solicitante está listo para comenzar negocios en los Estados Unidos, sujeto a la aprobación de E2.

El contrato de compra de activos, a su vez, estará condicionado a la aprobación de la solicitud de visa E2. Si se aprueba la solicitud, se realiza la venta: el vendedor obtiene el dinero, el solicitante obtiene el negocio. Si se rechaza la solicitud, se devuelve el dinero del depósito en garantía, según explican los abogados.

Además, aclararon que la empresa de inversión debe ser una firma comercial real, activa y operativa que produzca servicios o bienes con fines de lucro. No puede ser una organización en papel solamente y no puede ser una inversión ociosa o especulativa mantenida para una posible apreciación del valor, como tierras no desarrolladas o acciones mantenidas por el inversionista sin la intención de dirigir la empresa.

La embajada examinará la documentación de la empresa establecida, el número de identificación federal del empleador y la documentación fundacional para el funcionamiento para asegurarse de que sea un negocio comercial real y activo (se requieren licencias comerciales activas, declaraciones de impuestos, datos de empleados, entre otros).