Lotería de green cards 2027: las tres fechas clave de septiembre en la demanda por la apertura del registro

La falta de una fecha para inscribirse en la lotería de green cards 2027 llegó a la Justicia y mantiene abierta la disputa sobre el futuro del programa. Durante septiembre, una demanda que busca obligar al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) a habilitar el registro tendrá tres instancias decisivas en un tribunal federal de San Diego, California.

¿Cuáles son las tres fechas clave de septiembre en la demanda?

El cronograma fue establecido por la jueza federal Jinsook Ohta, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California, según consta en el expediente judicial de la causa iniciada por Red Eagle Law contra el secretario de Estado, Marco Rubio. Las próximas instancias previstas son:

Red Eagle Law sostiene que las normas exigen ofrecer una ventana de participación en cada año fiscal, tradicionalmente durante octubre y noviembre Fotomontaje realizado con IA

14 de septiembre: fecha límite para que el gobierno presente su respuesta a la moción de medida cautelar preliminar.

fecha límite para que el gobierno presente su respuesta a la moción de medida cautelar preliminar. 18 de septiembre: vencimiento del plazo para que el estudio jurídico entregue su réplica.

vencimiento del plazo para que el estudio jurídico entregue su réplica. 24 de septiembre: audiencia sobre la solicitud de medida cautelar preliminar, programada para las 9.30 hs (hora local) en la sala 13B del tribunal federal de San Diego.

Red Eagle Law presentó su moción de emergencia el 7 de septiembre, un día antes del plazo fijado por la magistrada.

La firma busca que la Justicia ordene al DOS implementar el Programa de Visas de Diversidad correspondiente al año fiscal 2027 y habilitar una ventana de registro de al menos 30 días.

La decisión que permitió el avance del reclamo

El calendario surgió después de que Ohta rechazara sin perjuicio, el 3 de septiembre, una solicitud de orden de restricción temporal. Esa medida pretendía obligar al gobierno federal a reanudar de inmediato el proceso de inscripción.

Aunque negó la petición urgente, la jueza permitió que la causa continuara mediante un cronograma acelerado. La resolución no abordó el fondo del litigio, por lo que permanece pendiente la discusión sobre si la actuación del DOS cumple con la legislación federal.

La firma también alega que la paralización del procedimiento le provocó pérdidas, debido a que representa a participantes y personas seleccionadas

De acuerdo con Newsweek, durante la audiencia del 3 de septiembre, Ohta señaló que los tiempos incidían en la posibilidad de conceder la solicitud de emergencia.

La magistrada sostuvo que “gran parte del barco ya había zarpado” y agregó que, sin importar cuán rápido actuara, “aun así sería un poco tarde”.

¿Qué reclama la demanda por la lotería de green cards 2027?

Red Eagle Law inició la causa contra Rubio el 19 de agosto. La firma argumentó que el DOS incumplió su obligación de establecer un plazo de inscripción para el ciclo 2027 y calificó esa conducta como “arbitraria, caprichosa y contraria a la ley”.

El cronograma establece que el gobierno deberá responder el 14, la firma podrá replicar el 18 y la audiencia se realizará el 24 Fotomontaje realizado con IA

El estudio sostuvo que las regulaciones federales exigen habilitar un período de registro en cada año fiscal. Además, remarcó que las inscripciones tradicionalmente se abren durante octubre y noviembre.

La presentación judicial también alegó un perjuicio económico. Curtis Lee Morrison, propietario y abogado de Red Eagle Law, afirmó que una parte considerable del trabajo y los ingresos de la firma proviene de la representación de participantes y seleccionados del Programa de Visas de Diversidad.

El gobierno se opuso a la primera solicitud de emergencia. Sus abogados argumentaron que la parte demandante demoró demasiado en formular el reclamo y que no acreditó la urgencia necesaria.

A su vez, las autoridades cuestionaron que el estudio tuviera legitimación para demandar, debido a que el Congreso creó el programa para potenciales inmigrantes y no para firmas jurídicas interesadas en oportunidades comerciales.