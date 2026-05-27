Green card por lotería: qué deben hacer los ganadores del DV-2026 antes del 30 de septiembre

El gobierno de Estados Unidos mantiene abierto el proceso para quienes resultaron seleccionados en el Programa de Visas de Diversidad DV-2026, conocido como “lotería de visas”. Los participantes elegidos deberán completar cada etapa administrativa antes del 30 de septiembre para conservar la posibilidad de obtener la green card.

Qué es el Programa de Visas de Diversidad

El programa es administrado anualmente por el Departamento de Estado estadounidense y otorga la posibilidad de que inmigrantes realicen el proceso para conseguir una residencia permanente, con límites de cupos. La inscripción es gratuita y solo puede realizarse de forma electrónica a través del portal oficial habilitado para cada convocatoria.

El Programa de Visas de Diversidad otorga anualmente hasta 55.000 residencias permanentes a ciudadanos de países con bajos índices migratorios hacia EE.UU. Freepik

Para participar, el solicitante principal debe haber finalizado estudios equivalentes a la educación secundaria completa o acreditar experiencia laboral calificada durante al menos dos años dentro de los últimos cinco años. Las ocupaciones aceptadas deben requerir capacitación técnica específica.

El programa también establece límites por nacionalidad. Los países con altos niveles de inmigración reciente hacia Estados Unidos quedan excluidos del sorteo correspondiente a cada año fiscal.

El sistema entrega cada año hasta 55.000 visas de inmigrante. La selección se realiza mediante un sorteo entre postulaciones válidas enviadas durante el período oficial de inscripción.

La embajada de EE.UU. en Argentina remarca que aparecer como seleccionado no implica la aprobación automática de la green card. Cada caso debe superar controles de antecedentes, requisitos educativos o laborales y una entrevista consular obligatoria.

Para los ganadores de la lotería de visas: el trámite obligatorio antes del 30 de septiembre

Las personas seleccionadas deben iniciar el trámite migratorio lo antes posible para evitar demoras en la asignación de turnos y disponibilidad de visas. El primer paso consiste en completar el formulario DS-260, utilizado para solicitar la visa de inmigrante.

Los ganadores de la lotería de visas pueden llevar adelante el trámite para obtener una green card Pexels

Luego, cada ganador deberá reunir documentación respaldatoria, entre las que se encuentran:

Certificados de nacimiento

Antecedentes policiales

Pasaporte vigente

Los documentos originales deben presentarse durante la entrevista consular. Además, antes de la cita diplomática será obligatorio realizar un examen médico con profesionales autorizados por la embajada o el consulado asignado.

También se debe abonar el arancel de procesamiento de visa, fijado actualmente en US$330 por persona, según el Departamento de Estado.

Qué pasa si el seleccionado no completa el trámite antes del 30 de septiembre

La legislación migratoria estadounidense establece que las visas del programa solo pueden emitirse dentro del año fiscal correspondiente. Para los seleccionados del DV-2026, el límite definitivo es el 30 de septiembre.

Si el trámite no concluye antes de esa fecha, el beneficio se pierde automáticamente y no puede transferirse al siguiente período fiscal. Tampoco existe la posibilidad de reservar cupos pendientes para años posteriores.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

El cierre alcanza tanto a quienes realizan el proceso desde el exterior mediante entrevistas consulares como a quienes solicitan ajuste de estatus dentro de EE.UU. El Departamento de Estado reconoció errores en el sistema de selección del DV-2026 vinculados con participantes nacidos en Cuba.

Según informó en un comunicado, esos ciudadanos no son elegibles debido al volumen migratorio registrado en los últimos cinco años.

Cómo consultar los resultados del DV-2026

La única vía oficial para verificar el resultado del sorteo es el sistema Entrant Status Check del portal oficial. Allí, los participantes deben ingresar el número de confirmación recibido al momento de la inscripción, además de su apellido y año de nacimiento.

La consulta para DV-2026 permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre. En caso de pérdida del código de confirmación, el sitio ofrece una herramienta de recuperación mediante datos personales y correo electrónico.

El Departamento de Estado informó que no envía avisos personalizados por correo electrónico, mensajes telefónicos ni cartas postales para anunciar ganadores. Las autoridades advirtieron sobre posibles fraudes vinculados con comunicaciones falsas.

Cuándo comienza la inscripción para el DV-2027 y qué países participan en la lotería de visas

En paralelo, el gobierno estadounidense anticipó modificaciones para la inscripción del programa DV-2027. Aunque todavía no fueron anunciadas las fechas oficiales de registro, las autoridades señalaron que habrá cambios en el mecanismo de ingreso de solicitudes.

El programa exige cumplir criterios de:

Nacionalidad

Formación académica

Admisibilidad migratoria

Solo pueden inscribirse personas nacidas en países habilitados para cada edición anual. Entre las naciones permitidas durante la DV-2026 se encontraban:

Argentina

Bolivia

Chile

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Panama

Paraguay

Peru

Trinidad and Tobago

Uruguay

España

Francia

Nueva Zelanda

Australia

Además, el sistema permite una sola inscripción por persona en cada período. Las postulaciones duplicadas quedan automáticamente descalificadas.