Migrantes cubanos pensaron que habían ganado la lotería de visas, pero el Departamento de Estado tenía otra noticia
Cientos de aspirantes recibieron una notificación que aseguraba su cupo en el programa de Diversidad; horas después el DOS envió una corrección
El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) advirtió un error en las notificaciones enviadas a ciudadanos cubanos para su selección en el programa de visas de diversidad, conocido como lotería de visas, de 2026. Posteriormente, le envió a los interpelados un aviso de que no resultaron elegibles.
Por qué el Departamento de Estado notificó que ciudadanos cubanos no obtendrán esta visa
El programa de visas de diversidad no incluye en su elegibilidad a los ciudadanos cubanos para el año fiscal 2026, debido a que esta nacionalidad cuenta con más de 50.000 migrantes en Estados Unidos en los últimos cinco años. Este permiso legal está destinado a países con baja tasa migratoria en ese país.
“El Departamento ha notificado a las personas que seleccionaron a Cuba como su estado extranjero de imputabilidad que no serán elegibles para el programa de 2026″, señaló el DOS en un comunicado oficial publicado el 3 de octubre pasado.
Según los datos de la Encuesta Sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) de 2021, alrededor de 1,3 millones de migrantes de origen cubano viven en EE.UU. El informe puntualizó que unos 442 mil se encontrarían en situación irregular, mientras que más del 60% se naturalizó u obtuvo la green card a través de la Ley de Ajuste Cubano.
Cuáles son los requisitos para ser elegible para la lotería de visas
Este programa de visas presenta un límite anual de 55.000 permisos, entre el 1º de octubre y el 30 de septiembre, y permite el acceso a una green card o tarjeta de residencia permanente a quienes completen el proceso.
El gobierno de EE.UU. estableció dos criterios principales para poder participar en el programa de visas de diversidad. Estos son:
- Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio hacia Estados Unidos.
- Estar graduado de la escuela secundaria o su equivalente, o tener experiencia laboral en una ocupación elegible.
Los países incluidos bajo el primer requisito para 2026 son: Bangladés, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Venezuela, Vietnam, Reino Unido, y los nativos de la Región Administrativa Especial de Macao y Taiwán.
El DOS advirtió un error en las notificaciones de la lotería de visas dirigidas a otro país
El organismo gubernamental también indicó que un pequeño número de participantes de Gran Bretaña, en el Reino Unido, y sus áreas dependientes pudieron recibir un comunicado incorrecto sobre su elegibilidad en el programa de visas de diversidad para el año fiscal 2026.
En ese sentido, el departamento solicitó a los ciudadanos con ese origen que accedan a la “verificación del estado participante” y completen el número de confirmación de su registro de inscripción en línea para confirmar su participación en el programa.
Las áreas dependientes a las que hace referencia el DOS son Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Territorio Británico del océano Índico, Islas Caimán, Islas Malvinas, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Islas Georgias del Sur, Santa Elena e Islas Turcas y Caicos.
