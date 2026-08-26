Miles de inmigrantes en riesgo: llegaron a EE.UU. con visas temporales, solicitaron asilo y ahora perderán su estatus

Miles de extranjeros que llegaron a Estados Unidos con visas de turismo o negocios podrían quedar sin ese permiso después de haber presentado solicitudes de asilo. El gobierno de Donald Trump puso en marcha un proceso para identificar a quienes utilizaron autorizaciones temporales y, posteriormente, iniciaron trámites con la intención de permanecer en el país.

Quiénes podrían perder las visas B1 y B2 de EE.UU.

Según CNN, la revisión es coordinada por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El análisis contempla visas concedidas durante casi una década, entre 2016 y 2026.

Esta medida está dirigida a extranjeros que ingresaron al país norteamericano con una visa B1, utilizada generalmente para actividades comerciales, o B2, destinada a turismo, visitas familiares y determinados tratamientos médicos, y que luego presentaron una solicitud de asilo.

“Este tipo de visas se expide con el claro entendimiento de que son para personas que tienen la intención de regresar a sus países. Obtener una visa con el fin de solicitar asilo es un fraude, lo que constituye un motivo para revocarla”, dijo el portavoz del DOS, Tommy Pigott al medio.

Por eso, las autoridades buscan determinar si algunas personas tenían desde el comienzo una intención diferente a la declarada al solicitar el permiso. La cantidad de personas potencialmente afectadas podría llegar a 200.000, según Associated Press.

Sin embargo, el gobierno federal aclaró que no se trata de una cancelación general aplicada de manera simultánea. “Como el proceso será continuo, la cantidad de revocaciones seguirá cambiando y estas se realizarán de forma progresiva”, señaló Pigott.

La cancelación de una visa no implica una deportación inmediata

La pérdida de una visa B1 o B2 no significa por sí misma que la persona será expulsada inmediatamente de EE.UU. El efecto directo consiste en dejar sin vigencia la condición de visitante que permitió su ingreso al territorio estadounidense.

Para quienes tienen una solicitud de asilo pendiente, su situación deberá analizarse de acuerdo con ese procedimiento. En estos casos, la permanencia en el país norteamericano ya no dependerá de la visa de turismo o negocios, sino del trámite migratorio que tengan vigente y de las decisiones que adopten las autoridades.

Esta medida se fundamenta en que el uso de permisos temporales para buscar permanencia definitiva se considera un fraude migratorio Imagen generada con IA

El asilo requiere que la persona se encuentre físicamente en EE.UU. y demuestre que enfrenta persecución o un riesgo de persecución por determinadas causas en su país de origen. Entre los fundamentos aceptados por el gobierno federal aparecen: motivos políticos, religiosos o relacionados con su raza.

El gobierno de Trump incluyó preguntas sobre asilo en la solicitud de visas

Según CNN, la revisión de las visas se suma a otros cambios impulsados por la administración Trump para evaluar a quienes buscan ingresar a EE.UU. Entre ellos se encuentra una directiva dirigida al personal consular que incorporó preguntas relacionadas con posibles situaciones de persecución en los países de origen de los solicitantes.

El gobierno de Trump también incluyó preguntas sobre asilo en las entrevistas de la visa Fotomontaje realizado con IA (Instagram Donald Trump y Magnific)

Los funcionarios consulares deben preguntar a los aspirantes: “¿Ha sufrido daños o malos tratos en el país de su nacionalidad o de su última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daños o malos tratos si regresa al país de su nacionalidad o residencia permanente?”. Los solicitantes deben responder negativamente a ambas cuestiones para que el funcionario pueda continuar con el trámite de emisión de la visa de no inmigrante.

El gobierno federal sostuvo que estas modificaciones permiten identificar antes de la entrada al país norteamericano a personas que podrían tener una intención migratoria diferente de la declarada durante la solicitud del permiso temporal.