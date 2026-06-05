No solo el vencimiento: el dato que no puedes pasar por alto para saber si tienes que renovar el pasaporte

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) recordó a los viajeros que la fecha de vencimiento no es el único aspecto que deben revisar para saber si es necesario renovar el pasaporte. El organismo advirtió que algunos países exigen que el documento tenga páginas en blanco disponibles para visas y sellos migratorios.

Por qué las páginas en blanco del pasaporte son importantes para viajar

Según explicó la entidad en una publicación difundida en redes sociales, ciertas aerolíneas pueden impedir el embarque si el documento no cumple con los requisitos establecidos por el país de destino.

Una infografía de TravelGov recuerda que algunos países exigen páginas en blanco en el pasaporte para permitir el ingreso de viajeros.

“Además de verificar la fecha de vencimiento de tu pasaporte, asegúrate de tener suficientes páginas en blanco para viajar”, señaló la agencia en un mensaje en redes sociales. El organismo precisó que son necesarias para la colocación de visas, sellos de entrada y otros controles migratorios.

De acuerdo con el DOS, los requisitos varían según el destino. Algunos países exigen que los visitantes tengan entre dos y cuatro páginas en blanco en el documento de viaje al momento de ingresar.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan revisar el pasaporte antes de comprar boletos o planificar un viaje internacional. Aunque el documento siga vigente, la falta de espacio puede generar inconvenientes para abordar un vuelo o completar los trámites migratorios.

“Si te estás quedando sin páginas, ¡es hora de renovarlo! Verifica si cumples con los requisitos para renovar en línea", recomendó la autoridad estadounidense.

Qué hacer si el pasaporte estadounidense se queda sin páginas en blanco

El DOS recuerda que no es posible agregar páginas a un pasaporte vigente. Cuando el documento ya no tiene espacio suficiente para nuevos sellos o visas, la única alternativa es renovarlo.

"Además de verificar la fecha de vencimiento de tu pasaporte, asegúrate de tener suficientes páginas en blanco para viajar", recordó el DOS Freepik

La información oficial también indica que algunos ciudadanos estadounidenses pueden realizar la renovación por internet, siempre que cumplan determinados requisitos. Entre ellos se encuentran:

Tener un pasaporte con validez original de diez años.

Tener 25 años o más.

No modificar datos personales, como nombre o sexo.

No tener previsto viajar durante al menos seis semanas después de presentar la solicitud.

Residir en un estado o territorio de EE.UU.

Conservar el pasaporte actual y que no esté dañado ni haya sido reportado como perdido o robado.

Cómo renovar el pasaporte estadounidense en línea

Según consignó el organismo en un aviso oficial, quienes cumplan los requisitos pueden iniciar el trámite de manera virtual a través del portal oficial de renovación en línea.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

La agencia también advirtió sobre sitios web no autorizados que ofrecen gestionar renovaciones de pasaporte y cobran cargos adicionales. El gobierno federal recordó que el único portal oficial para realizar este trámite es el habilitado por el DOS y recomendó verificar que la dirección termine en “.gov” antes de ingresar información personal para evitar estafas.

Mediante un mensaje oficial publicado en la cuenta oficial de X de la autoridad, se les indicó a los usuarios que “no se dejen engañar” por sitios de terceros que tienen dominios que terminen en “.com”, “.us” u “.org”, ya que se trata de páginas no oficiales.