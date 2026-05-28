La advertencia del DOS sobre las estafas con el pasaporte de Estados Unidos: “No se dejen engañar”

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) publicó una advertencia sobre posibles estafas vinculadas con el pasaporte americano y pidió a los ciudadanos utilizar únicamente su portal oficial para realizar trámites y consultas. El proceso para obtener el documento contempla una serie de pasos que van desde completar el formulario DS-11 hasta presentar pruebas de ciudadanía y acudir personalmente a una oficina habilitada.

Cómo saber si un sitio web para tramitar el pasaporte americano es falso

En la publicación difundida en redes sociales, el DOS informó que el sitio oficial de pasaportes fue renovado y destacó que “travel.state.gov es la fuente oficial para todo lo relacionado con pasaportes”. El mensaje además advirtió a los usuarios que “no se dejen engañar” por sitios de terceros que utilizan dominios terminados en “.com”, “.us” u “.org”.

El DOS pidió evitar sitios con dominios “.com”, “.us” u “.org” para trámites del pasaporte Captura X @TravelGov

La publicación estuvo acompañada por una imagen institucional con el nuevo diseño de la sección “U.S. Passports”, donde aparecen accesos para solicitar un documento nuevo, renovar un pasaporte o gestionar trámites para menores de edad.

Cómo denunciar fraudes vinculados con visas y pasaportes

El DOS afirmó en otra publicación en su web que toma “muy en serio el fraude relacionado con pasaportes y visas estadounidenses” y explicó que existen distintos canales oficiales para reportar posibles estafas.

Los casos vinculados con solicitudes de pasaporte o visa dentro de EE.UU. pueden denunciarse mediante la sección de delitos del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS, por sus siglas en inglés). En situaciones ocurridas en el extranjero, la información debe enviarse a la embajada o consulado estadounidense que tramitó o tramitará la solicitud.

El pasaporte para adultos cuesta US$130 más un cargo administrativo de US$35 Magnific

El sitio además incluyó apartados específicos sobre fraudes relacionados con visas de diversidad y estafas migratorias vinculadas con internet o correos electrónicos. En esos casos, las irregularidades pueden reportarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Cómo tramitar el pasaporte de EE.UU., paso a paso

En el portal oficial se encuentran las instrucciones dirigidas a adultos mayores de 18 años que solicitan un pasaporte por primera vez. Entre los pasos detallados por el DOS aparecen:

Completar el formulario DS-11 mediante la herramienta oficial “Form Filler” e imprimirlo en una sola cara.

mediante la herramienta oficial “Form Filler” e imprimirlo en una sola cara. No firmar la solicitud hasta que lo indique el agente autorizado.

el agente autorizado. Presentar una prueba física de ciudadanía estadounidense , como certificado de nacimiento, certificado de naturalización o pasaporte vigente.

, como certificado de nacimiento, certificado de naturalización o pasaporte vigente. Llevar una identificación con fotografía válida, como licencia de conducir.

válida, como licencia de conducir. Entregar fotocopias de los documentos requeridos.

requeridos. Presentar una fotografía que cumpla con las normas oficiales del pasaporte.

oficiales del pasaporte. Acudir personalmente a una oficina autorizada para entregar la solicitud y abonar las tarifas correspondientes.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

El DOS informó que la tarifa para un pasaporte tipo libreta para adultos es de US$130, sumado a un cargo por gastos administrativos de US$35.

La página también indicó que el procesamiento regular demora entre cuatro y seis semanas y que el servicio acelerado tarda entre dos y tres semanas, con un costo adicional de US$60.

En el caso de menores de 16 años, el trámite presenta requisitos adicionales vinculados con la presencia y autorización de los padres o tutores legales. El DOS señaló que ambos padres o guardianes deben asistir personalmente junto al menor o presentar documentación complementaria si alguno no puede estar presente.

Las agencias y centros de pasaportes son manejados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (Pexels/Vinta Supply Co. | NYC)

El portal además indicó que los pasaportes emitidos para menores de 16 años tienen una validez de cinco años y no pueden renovarse, por lo que se debe realizar una nueva solicitud presencial en cada trámite.

Entre los documentos adicionales para menores aparecen pruebas de la relación legal entre el niño y sus padres o tutores, como certificados de nacimiento, documentos de adopción, órdenes judiciales o resoluciones de custodia. La tarifa para el pasaporte tipo libreta de menores de 16 años es de US$100, más el cargo de US$35.

Los adolescentes de 16 y 17 años también deben presentar la solicitud en persona mediante el formulario DS-11. Sin embargo, en estos casos solo se requiere demostrar que uno de los padres o tutores está al tanto del trámite.

Según la guía oficial, esa autorización puede acreditarse de distintas maneras, como la presencia de uno de los padres durante la solicitud, una nota firmada, el pago del trámite con un cheque del padre o tutor, o la inclusión de un contacto de emergencia parental en la solicitud.

El organismo, además, aclaró que los pasaportes emitidos para solicitantes de 16 y 17 años tienen una validez de diez años, igual que los documentos para adultos.