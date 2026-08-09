Noticias del Uscis en agosto 2026: la fecha clave para mexicanos que solicitan la green card por familia

El Boletín de Visas de agosto de 2026 emitido por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) fijó las pautas sobre la disponibilidad de números de inmigrante para los solicitantes de green card ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El informe oficial detalla las fechas de acción final aplicadas a las peticiones basadas en lazos familiares y preferencias de empleo de mexicanos y otros países.

Cuál es la fecha de acción final de México para la green card

Para México, la fecha de acción final de la categoría F2A aparece establecida en el 22 de julio de 2025, según el Boletín de Visas de agosto de 2026.

Esta disposición significa que las autoridades migratorias solo procesarán las solicitudes de residencia permanente de aquellos ciudadanos cuya fecha de prioridad sea anterior a ese día.

El Boletín de Visas fijó la fecha de acción final de la categoría F2A para México en el 22 de julio de 2025 Fotomontaje realizado con IA

Si la petición familiar ingresó de manera oficial antes de esa jornada, el solicitante posee un número de visa disponible.

El Centro Nacional de Visas coordina la entrevista consular correspondiente para finalizar el trámite en estos casos.

Las personas interesadas deben consultar los registros oficiales de la agencia federal para verificar el estado exacto de su documentación.

Cada expediente requiere cumplir de forma estricta con las exigencias administrativas establecidas por el gobierno estadounidense.

Los funcionarios consulares informan al DOS sobre los expedientes que completan todos los requisitos documentales necesarios.

Esta revisión previa garantiza que cada caso cumpla con los parámetros legales antes de la asignación definitiva del cupo.

Por qué algunos países tienen fecha de acción final en julio de 2026

Muchos países registran una fecha de acción final fijada en el 22 de julio de 2026. El retraso de un año que afecta a México surgió por la alta demanda y los topes legales por país.

La legislación estadounidense impone límites estrictos que generan una mayor acumulación de expedientes para determinadas naciones.

Esta situación restrictiva condiciona el ritmo de avance en comparación con el resto del mundo.

Las fechas de acción final fijadas por el Boletín de Visas varían según cada país AP

Los cupos anuales distribuidos por el sistema federal se agotan con rapidez debido al volumen constante de peticiones. En ese marco, los ciudadanos extranjeros enfrentan tiempos de espera prolongados según su lugar de origen.

Definición y alcance de la categoría F2A para la green card

La categoría F2A abarca específicamente a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes legales. De acuerdo con el Uscis, este grupo forma parte de las preferencias patrocinadas por la familia dentro del sistema migratorio.

El Congreso establece un límite anual para las visas de reunificación familiar que se distribuyen según el orden de presentación.

Los beneficiarios de esta categoría deben cumplir con los requisitos documentales exigidos por la agencia migratoria.

El marco normativo vigente regula cada etapa del proceso de ajuste de estatus o trámite consular. Las familias sujetas a este proceso aguardan la habilitación de los cupos anuales para completar su radicación legal definitiva.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Asimismo, los cónyuges e hijos de los inmigrantes con preferencia conservan el derecho al mismo orden de consideración si acompañan al solicitante principal. Las oficinas gubernamentales evalúan cada petición de manera cronológica según la fecha de prioridad informada inicialmente.