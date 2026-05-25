Uscis cambia las fechas de la green card laboral para junio: qué migrantes y categorías se ven afectados

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado (DOS) confirmaron retrocesos en las fechas de prioridad para los documentos de residentes en India, China y Filipinas. Este cambio impacta a cientos de miles de familias y empleadores, sobre todo a estudiantes, turistas y titulares de visas temporales.

Qué países están afectados por las medidas del Uscis y el DOS

El Boletín de Visas de junio de 2026 detalla que la alta demanda ha obligado a retroceder las “fechas de acción final” a tres naciones, según consignó un comunicado del DOS:

India: es el país más afectado por la saturación de cupos . Se ha hecho necesario retroceder las fechas en las categorías EB-1 (trabajadores prioritarios) al 15 de diciembre de 2022 y EB-2 (profesionales con títulos avanzados) al 1 de septiembre de 2013. Además, se advierte que la categoría EB-5 (inversionistas) podría retroceder o quedar “no disponible” el próximo mes.

es el país . Se ha hecho necesario en las categorías al 15 de diciembre de 2022 y al 1 de septiembre de 2013. Además, se advierte que la categoría podría retroceder o quedar el próximo mes. China: presenta una demanda excesiva en la categoría EB-2 , con una fecha de acción final fijada en el 1 de septiembre de 2021. El DOS dijo que podría ser necesario retroceder aún más esta fecha o declarar la categoría como no disponible en los próximos meses.

presenta una demanda excesiva en la categoría , con una fecha de acción final fijada en el El DOS dijo que o declarar la categoría como en los próximos meses. Filipinas: el aumento en el uso de visas en la categoría EB-3 (trabajadores calificados y profesionales) ha generado que la fecha de acción final se sitúe en el 1° de agosto de 2023. Se anticipa que pronto será necesario un retroceso adicional para mantener los niveles dentro del límite anual.

India: es el país más afectado por la saturación de cupos de visas Freepik

Aunque la política es restrictiva, se sugieren excepciones para titulares de visas de “doble intención”, como las H-1B (trabajadores de alta calificación), así como para refugiados y asilados.

Situación de visas familiares y de diversidad

En contraste con las categorías laborales afectadas, algunas visas familiares mostraron movimientos más estables. La categoría F2A, destinada a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, registró ciertos avances que facilitan la reunificación familiar en algunos casos.

Asimismo, el programa Diversity Visa 2026, conocido como lotería de visas, continúa vigente, aunque con una fecha límite estricta: todas las visas deben ser emitidas antes del 30 de septiembre de 2026.

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Otras medidas anunciadas por el Uscis en 2026

Por su parte, el Uscis también anunció que la mayoría de los titulares de visas temporales (como estudiantes, turistas y trabajadores temporales) que deseen una tarjeta de residencia deben regresar a sus países de origen para realizar el trámite a través de un consulado estadounidense.

La normativa prevé evitar que las visitas temporales funcionen como el “primer paso” para obtener la residencia permanente. En ese sentido, el ajuste de estatus dentro de EE.UU. solo va a estar permitido en “circunstancias extraordinarias”.