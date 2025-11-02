Actualización del Uscis: la nueva regla para obtener la ciudadanía americana que ya entró en vigor

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una actualización en el proceso de ciudadanía americana que entró en vigor en octubre de 2025. La nueva regla modifica el examen de educación cívica, requisito para el trámite de naturalización.

Ciudadanía: la nueva regla del Uscis que entró en vigor en octubre

La agencia explicó que administrará la Prueba de Civismo para la Naturalización de 2025 a los extranjeros que presenten sus solicitudes de naturalización (Formulario N-400) en o a partir del 20 de octubre de 2025.

El Uscis administrará el examen actualizado a los extranjeros que presenten sus solicitudes de naturalización a partir del 20 de octubre de 2025 Freepik

De acuerdo con el aviso en el Registro Federal, con esta prueba se cumple el requisito legal de que los extranjeros demuestren conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia estadounidense, así como de los principios y la forma de gobierno de Estados Unidos.

El organismo señala que antes de la implementación se actualizaron los materiales de estudio y los recursos para programas educativos que los solicitantes pueden consultar para prepararse para el examen. Entre los que se incluye un banco de 128 preguntas, del cual se seleccionarán aleatoriamente 20 para cada prueba.

Con la modificación, los peticionarios de ciudadanía ahora deben contestar correctamente a 12 preguntas para aprobar, y se considerará reprobatorio si se responde incorrectamente a nueve de las 20 preguntas.

“Los oficiales dejarán de hacer preguntas cuando un extranjero responde 12 preguntas correctamente o nueve preguntas incorrectamente”, advierte la agencia.

La Prueba de Civismo para la Naturalización de 2025 cumple con el requisito de demostrar conocimiento y comprensión de los fundamentos de la historia de EE.UU. Brandon Mowinkel / Unsplash

Quiénes podrán presentar en examen de civismo para ciudadanía versión 2008

El anuncio oficial también indica que aquellos peticionarios que ya hayan presentado una solicitud de naturalización, o que presenten una menos de 30 días después de que el aviso se publique en el Registro Federal (antes del 20 de octubre de 2025), tomarán la Prueba de Civismo para la Naturalización de 2008.

El Uscis aclara que mantendrá temporalmente en su sitio web los materiales de estudio de la prueba de educación cívica de 2008 para ayudar a los extranjeros que, según la fecha de presentación de su solicitud, deberán realizar dicho examen.

En esta versión, el oficial hace hasta diez preguntas de una lista de 100 y es necesario responder correctamente a seis para aprobar. Se reprueba al responder incorrectamente a cinco.

¿Qué pasa con la consideración especial por edad?

La agencia explicó en el aviso oficial que la actualización no afecta la consideración especial para quienes tienes 65 años, y que han sido residentes permanentes legales por 20 años o más, ya que “continuará administrando un examen de 10 preguntas de una lista de 20 especialmente seleccionadas, ya sea del examen de 2008 o de 2025″.

Un solicitante que cumple con requisito de edad, puede calificar para una excepción al examen de inglés o de educación cívica Facebook Uscis

Actualizaciones 2025: cambios en el trámite de ciudadanía americana

En un comunicado, el organismo de inmigración señaló que en lo que va de 2025, bajo la Administración Trump, ha anunciado varios cambios, que incluyen:

El restablecimiento de un riguroso proceso de selección para todos los extranjeros y revisiones más estrictas de las excepciones por discapacidad a los requisitos de inglés y educación cívica.

para todos los extranjeros y a los requisitos de inglés y educación cívica. También ha proporcionado orientación a sus oficiales sobre cómo evaluar la buena conducta de los extranjeros, para buscar contribuciones positivas a la sociedad estadounidense en lugar de la simple ausencia de mala conducta.

de los extranjeros, para buscar contribuciones positivas a la sociedad estadounidense en lugar de la simple ausencia de mala conducta. Reanudó las investigaciones vecinales para garantizar que los extranjeros cumplan con los requisitos legales y sean merecedores de la ciudadanía estadounidense .

para garantizar que los extranjeros cumplan con los requisitos legales y sean merecedores de la . Otras políticas recientes incluyen aclarar que votar y registrarse ilegalmente para votar y hacer declaraciones falsas de ciudadanía descalifican a los extranjeros para demostrar buena conducta.

Matthew Tragesser, portavoz del Uscis, precisó que “la ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y debería reservarse únicamente para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación”. Agregó que los cambios anunciados son cruciales y “los primeros de muchos”.