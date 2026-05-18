Alerta: la advertencia oficial sobre visas que lanzó EE.UU. para quienes quieran ingresar al país hoy

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia dirigida a quienes planeen viajar al país norteamericano con una visa vigente. Las autoridades remarcaron que el ingreso al territorio queda sujeto a controles migratorios realizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

¿Qué recordó EE.UU. sobre el uso correcto de las visas?

La representación diplomática estadounidense en Argentina publicó un mensaje en el que aclaró que “una visa no garantiza la entrada a los Estados Unidos”. Además, explicó que la duración de la permanencia y las condiciones de admisión “son determinadas por un oficial de inmigración en un puerto de entrada”.

Las autoridades advirtieron sobre sanciones por incumplir las condiciones migratorias Embajada Argentina

La embajada también advirtió que quienes permanezcan en EE.UU. más allá del período autorizado o participen en actividades no permitidas bajo la categoría migratoria otorgada podrían enfrentar una prohibición permanente para viajar a ese destino en el futuro. El mensaje oficial concluyó con un mensaje dirigido a los viajeros: “Es su responsabilidad usar su visa correctamente”.

El control migratorio en aeropuertos y fronteras

La CBP informó en su sitio que todas las personas que intentan entrar a Estados Unidos atraviesan un proceso de inspección en aeropuertos, terminales marítimas y cruces terrestres. Durante ese procedimiento, los oficiales federales determinan si el viajero cumple con las condiciones exigidas por la legislación migratoria estadounidense. Para ello, corroboran identidad, nacionalidad y documentación presentada por cada pasajero.

El organismo explicó que los agentes deben impedir el ingreso de personas consideradas no elegibles. En el caso de ciudadanos estadounidenses, la admisión queda autorizada luego de comprobar la ciudadanía.

Bajo las facultades otorgadas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), el personal migratorio puede además formular preguntas a cualquier persona que busque entrar al territorio norteamericano para definir su admisibilidad. La agencia añadió que los inspectores tienen autorización para examinar equipaje y pertenencias personales sin necesidad de una orden judicial cuando existan motivos para sospechar posibles causas de exclusión.

La normativa migratoria estadounidense presume además que toda persona extranjera tiene intención de inmigrar hasta que demuestre que encuadra dentro de alguna categoría autorizada de no inmigrante.

Los motivos que pueden impedir el reingreso a Estados Unidos

El sitio especializado Legal en USA explica que ciertas personas pueden enfrentar restricciones para volver a ingresar a Estados Unidos después de salir para asistir a una entrevista consular vinculada con trámites migratorios, como solicitudes de residencia permanente. Sin embargo, la publicación señaló que una de las causas más frecuentes es la acumulación de presencia ilegal:

Permanecer en territorio estadounidense más de seis meses sin un estatus válido puede activar una prohibición de reingreso de tres años.

puede activar una prohibición de reingreso de tres años. Cuando la permanencia irregular supera un año, la restricción puede extenderse hasta diez años.

Los oficiales migratorios pueden inspeccionar documentación y pertenencias personales CBP

El informe también menciona que las autoridades migratorias pueden declarar inadmisible a una persona por antecedentes penales , especialmente en casos relacionados con tráfico de drogas, fraude o delitos violentos.

, especialmente en casos relacionados con tráfico de drogas, fraude o delitos violentos. Otro de los motivos enumerados incluye sospechas o acusaciones vinculadas con terrorismo, además de ciertas enfermedades transmisibles consideradas un riesgo para la salud pública.

La guía de la Oficina de Servicios Internacionales de la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés) advierte que existen situaciones que pueden derivar en una determinación de inadmisibilidad.

Entre ellas menciona interacciones previas con fuerzas de seguridad, problemas para demostrar solvencia económica, inconsistencias en la documentación presentada y la negativa a permitir que agentes de la CBP accedan a dispositivos electrónicos durante las inspecciones.

La embajada argentina de Estados Unidos recordó que una visa no garantiza el ingreso al país norteamericano CBP

¿Qué recomendaciones seguir para evitar problemas en el ingreso a Estados Unidos?

La USC incluye además una serie de recomendaciones para atravesar el proceso con la CBP sin inconvenientes en los puertos de entrada: