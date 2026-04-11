La herramienta del DOS que calcula cuándo será tu entrevista para la visa de inmigrante

Quienes esperan una entrevista para la visa de inmigrante en Estados Unidos tienen a disposición una herramienta oficial para seguir el avance de su caso. Se trata de la “IV Scheduling Status Tool”, un sistema del Departamento de Estado (DOS) que permite estimar cuándo podría llegar la citación consular.

Cómo funciona la herramienta oficial para la entrevista de visa de inmigrante

La función de esta herramienta no es asignar una fecha exacta, sino mostrar qué mes y año está programando actualmente el Centro Nacional de Visas (NVC) en una embajada o consulado determinado. Con esa referencia, cada solicitante puede comparar en qué punto está su expediente.

Esta herramienta proporciona una idea de cuándo un solicitante podría esperar noticias sobre la entrevista para la visa de inmigrante Freepik

El dato clave para usarla es la fecha en la que el caso fue considerado “documentalmente completo”, es decir, cuando el NVC confirmó que el solicitante ya pagó las tarifas y presentó toda la documentación requerida.

El sistema toma como base el momento en que el expediente quedó listo para avanzar. A partir de allí, informa qué casos llama el NVC en cada sede consular según la categoría migratoria y la disponibilidad operativa del lugar.

La IV Scheduling Status Tool se actualiza una vez por mes. Eso significa que la información cambia de forma periódica y sirve como una guía para estimar demoras, pero no como confirmación de turno.

El resultado puede ser útil para quienes ya completaron el proceso documental y quieren saber si su caso todavía está en espera o si se acerca al período en que suelen enviarse las notificaciones de entrevista.

Los resultados de la herramienta muestran qué meses y años está programando actualmente el NVC en una embajada o consulado travel.state.gov

Qué datos pide la herramienta del Departamento de Estado

Para consultar el estado de programación, la herramienta solicita dos datos principales:

Categoría de visa : que puede ser de pariente inmediato, preferencia familiar o preferencia basada en empleo.

: que puede ser de pariente inmediato, preferencia familiar o preferencia basada en empleo. La embajada o consulado de EE.UU. donde se procesará el caso: ese punto es importante porque los tiempos cambian según la sede, el volumen de expedientes y la cantidad de turnos disponibles.

Con esa combinación, el sistema informa el mes y el año que el NVC cita para esa categoría y ubicación. Luego, el solicitante debe comparar esa referencia con la fecha en que recibió la confirmación de caso completo.

Qué otros datos conviene revisar antes de interpretar el resultado

Además del estado documental, muchos solicitantes deben tener presente la fecha de prioridad, un dato que figura en los avisos migratorios y que define el lugar que ocupa el caso dentro de la fila legal.

Ese punto es esencial para quienes tramitan una visa de preferencia familiar o preferencia laboral, porque aunque el expediente ya esté listo, la entrevista no podrá programarse si todavía no hay una visa disponible para esa categoría.

Para verificarlo, se utiliza el Boletín de Visas, que publica mensualmente el gobierno de EE.UU. y muestra qué fechas están habilitadas para avanzar en cada clasificación migratoria.

Para los casos de categorías de preferencia, las entrevistas solo se pueden programar si hay una visa disponible Freepik

Quiénes pueden usar esta herramienta y qué casos quedan afuera

La IV Scheduling Status Tool está disponible para personas que tramitan visas de inmigrante en tres grandes grupos:

El primero corresponde a los parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses , como cónyuges, hijos menores solteros y padres.

, como cónyuges, hijos menores solteros y padres. También incluye a quienes están dentro de las preferencias familiares , como hijos adultos de ciudadanos, cónyuges e hijos de residentes permanentes, hermanos de ciudadanos estadounidenses y otros casos sujetos a cupos.

, como hijos adultos de ciudadanos, cónyuges e hijos de residentes permanentes, hermanos de ciudadanos estadounidenses y otros casos sujetos a cupos. El tercer grupo es el de las visas basadas en empleo, que abarca desde trabajadores calificados y profesionales hasta ejecutivos, investigadores, personas con habilidades especiales e inversionistas.

Sin embargo, no todos los trámites aparecen en esta plataforma. Quedan excluidos, por ejemplo, los casos de visa de diversidad, las visas K-1 y K-2 para prometidos, ciertos procesos de adopción internacional y algunas categorías especiales.

Tampoco aplica a determinados expedientes humanitarios o a situaciones con trámites paralelos que siguen circuitos distintos dentro del sistema migratorio.