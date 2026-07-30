Oficial y confirmado: qué dice el comunicado de Uscis que cambia las reglas para solicitantes de asilo en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunciaron la entrada en vigor de una regla final provisional que modifica el trámite de las solicitudes de asilo afirmativo. Desde el 28 de julio, los funcionarios pueden remitir ciertos expedientes a los jueces de inmigración sin entrevistar previamente al solicitante.

¿Cuándo Uscis puede remitir un caso sin entrevista?

Hasta ahora, la entrevista formaba parte del procedimiento habitual antes de decidir si un caso debía continuar ante un juez de inmigración.

Con la nueva regulación, esa instancia deja de ser obligatoria cuando el oficial considera, a partir del expediente y de la documentación presentada, que existen motivos suficientes para enviar el caso directamente al tribunal.

El Uscis implementó un cambio de regla con el objetivo de disminuir el retraso acumulado en las solicitudes de asilo Imagen ilustrativa generada con IA

Según el comunicado oficial, el objetivo es reducir la acumulación de expedientes pendientes. Con esta decisión, el organismo también busca acelerar la resolución de solicitudes y destinar los recursos de la agencia a aquellos casos que pueden resolverse dentro de Uscis.

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de para presentar solicitudes legítimas de protección”, señaló el director del Uscis, Joseph Edlow.

“El programa existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas, y esta norma contribuirá a garantizar que los recursos se destinen a la resolución oportuna de esas solicitudes”, agregó.

La nueva normativa establece que los oficiales de asilo podrán tomar esa decisión cuando detecten impedimentos legales para acceder al beneficio, barreras para su concesión, razones discrecionales que impidan aprobar la solicitud o cuando concluyan que el reclamo no cumple con los requisitos establecidos. Entre los supuestos mencionados figura:

Solicitudes presentadas después de un año de la llegada sin que se haya demostrado una excepción válida.

Casos con antecedentes penales graves o conexiones confirmadas con el terrorismo o la persecución de terceros.

Solicitudes que, tras una revisión del expediente, no ameritan una concesión de asilo por razones de discreción.

no ameritan una concesión de asilo por razones de discreción. Casos donde el temor de persecución alegado no se basa en uno de los cinco grupos protegidos por la ley.

Si el expediente es enviado a un juez, la persona no pierde la posibilidad de solicitar protección. El caso continúa en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), donde será analizado nuevamente durante un procedimiento judicial.

Bajo esta nueva normativa, la agencia tiene la facultad de remitir ciertos casos directamente a jueces de inmigración sin realizar una entrevista previa con el solicitante Imagen Ilustrativa generada con IA

Qué solicitantes serán alcanzados por la nueva regla

La modificación no solo se aplicará a las nuevas presentaciones. También comprende expedientes que ya forman parte del retraso acumulado en Uscis, siempre que todavía no tengan una entrevista programada.

Las autoridades estiman que una parte importante de las más de 1,4 millones de solicitudes pendientes podría verse alcanzada por este procedimiento. Especialmente se incluirían aquellas en las que existan cuestiones relacionadas con el cumplimiento del plazo de presentación o con otros impedimentos previstos por la ley.

Además, los oficiales ya no deberán incluir una evaluación específica sobre la credibilidad del solicitante dentro de determinadas referencias internas, lo que busca simplificar la elaboración de las decisiones administrativas.

Para quienes mantienen un estatus migratorio válido en EE.UU., el Uscis informó que ofrecerán una entrevista antes de resolver si corresponde aprobar o rechazar el trámite.

El organismo también indicó que los interesados deben presentar toda la documentación disponible desde el momento en que envían la solicitud inicial.

Ese expediente podría convertirse en la única evaluación realizada por Uscis antes de una eventual remisión al tribunal.

Qué ocurre cuando el expediente llega a un juez de inmigración

Cuando el Uscis refiere un caso a la EOIR, el solicitante pasa a integrar un proceso de remoción conforme a la legislación migratoria. A partir de ese momento, la solicitud deja de tramitarse como un procedimiento afirmativo y pasa a convertirse en un pedido de asilo defensivo.

El juez de inmigración analiza nuevamente el expediente mediante una revisión independiente. Durante esa etapa, el interesado puede presentar pruebas adicionales, ofrecer argumentos y solicitar otras formas de protección migratoria disponibles ante el tribunal, como la suspensión de la remoción.

El asesor jurídico general del DHS, James Percival, afirmó que la medida busca acelerar la aplicación de las leyes migratorias y disminuir las demoras en la resolución de los casos. “Mi oficina trabaja a diario con los departamentos de inmigración para mejorar la eficiencia y cumplir con el mandato del presidente. Esta norma lograría precisamente eso”, señaló.