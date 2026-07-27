Pasaporte de EE.UU.: quiénes pueden reemplazarlo gratis y hasta qué fecha

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos permite reemplazar sin costo el pasaporte en casos en los que el documento haya sido afectado por emergencias climáticas. La medida busca facilitar la recuperación de los ciudadanos damnificados por eventos catastróficos.

Quiénes pueden reemplazar su pasaporte gratis y hasta qué fecha en EE.UU.

Los ciudadanos afectados por desastres pueden solicitar la exención de tarifas si su documento se perdió o sufrió daños severos. Según el sitio oficial Travel State, la tasa de solicitud queda exenta durante los tres años posteriores a la declaración del evento.

En 2026, hay diez desastres naturales que aplican a la exención de las tarifas para reemplazar el pasaporte estadounidense Fotomontaje realizado con IA

Por su parte, la tasa de búsqueda de archivos cuenta con un plazo de exención de 18 meses tras el desastre, aunque ese beneficio ya no está vigente para los desastres declarados en 2023 y 2024, según el sitio oficial. Solamente aplican los incidentes registrados oficialmente en la lista gubernamental autorizada.

Las personas que nunca tuvieron pasaporte quedan excluidas de este beneficio excepcional. Tampoco pueden acceder quienes perdieron un documento previamente caducado o sufrieron incidentes no incluidos en la norma.

Los desastres naturales de 2026 que aplican para la exención de la tarifa del pasaporte

El DOS especificó qué casos de desastres naturales de 2026 aplican a la exención de tarifas en el trámite de reemplazo de un pasaporte estadounidense. De acuerdo con el sitio Travel State, hay siete fenómenos incluidos en la lista:

Superatifón Sinlaku en la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte: con exención válida hasta el 22 de abril de 2029.

Fuerte tormenta invernal con vientos en la tribu Crow de Montana: con validez hasta el 28 de mayo de 2029.

Temporal invernal con vientos en las tribus de Fort Peck: vigente hasta el 28 de mayo de 2029.

Sistemas meteorológicos de baja presión en Kona, Hawái: con exención hasta el 6 de abril de 2029.

Fuertes tormentas e inundaciones en la tribu apache de San Carlos: válidas hasta el 28 de mayo de 2029.

Tormenta invernal severa en Tennessee: con exención aplicable hasta el 5 de febrero de 2029.

Tormentas y deslizamientos en Washington: vigentes hasta el 6 de abril de 2029 para tramitaciones gratuitas.

Los desastres naturales de 2026 que aplican para la exención de la tarifa del pasaporte Magnific

Asimismo, debido a que la regla establece que se pueden evitar las tasas hasta tres años después de que suceda el evento, todavía están disponibles los plazos para solicitar el trámite por desastres ocurridos en 2025, 2024 y 2023.

Cómo solicitar el reemplazo de un pasaporte gratis en EE.UU.

De acuerdo con la información oficial, para solicitar el reemplazo de un pasaporte gratis, se deben seguir los siguientes pasos:

Completar el formulario DS-5504 , destinado a tramitar el reemplazo del documento dañado o extraviado.

, destinado a tramitar el reemplazo del documento dañado o extraviado. Obtener una fotografía actualizada que cumpla con los requisitos formales exigidos para pasaportes.

que cumpla con los requisitos formales exigidos para pasaportes. Rellenar el formulario DS-64, y especificar allí el nombre del desastre, dirección y fecha aproximada del incidente.

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