Alerta del Uscis: el error común por el que podrían rechazar la autorización de empleo en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) va a cobrar una tarifa anual de US$100 a los solicitantes de casos pendientes de asilo. El incumplimiento de este pago podría derivar en el rechazo del trámite, la apertura de procedimientos de remoción y, en particular, en la denegación o la cancelación automática de autorizaciones de empleo (EAD) vinculadas a ese expediente migratorio.

Cómo funciona la nueva tarifa anual de asilo

La llamada Tarifa Anual de Asilo (AAF, por sus siglas en inglés) es de US$100 por solicitud I-589, el formulario utilizado para pedir asilo o suspensión de remoción en Estados Unidos.

El pago solicitado por el Uscis en solicitudes de asilo son por caso y no por persona Imagen ilustrada con IA

Según la norma, el pago es por caso y no por persona, por lo que una familia que haya presentado un único formulario deberá abonar una sola tarifa anual mientras el expediente permanezca pendiente.

El Uscis informó que el cobro comienza un año después de iniciar la solicitud y que la agencia va a enviar una notificación previo al vencimiento, sin contemplar exenciones por motivos económicos.

El DHS aclaró que la obligación alcanza también a trámites iniciados antes de la entrada en vigor de la regla, siempre que sigan abiertos. Esto significa que solicitantes con procesos de años anteriores quedarán sujetos al nuevo cargo una vez que reciban el aviso oficial.

El error que puede costar el permiso de trabajo

De acuerdo con la regla final provisional publicada por el DHS, los solicitantes contarán con 30 días para realizar el pago desde la recepción de la notificación.

Si no se abona la Tarifa Anual de Asilo en ese plazo, la agencia va a quedar facultada para rechazar la solicitud de asilo pendiente y, en caso de que la persona no tenga otro estatus legal en el país, iniciar procedimientos de remoción.

Si no se abona la Tarifa Anual de Asilo en ese plazo, la agencia quedará facultada para rechazar la solicitud de asilo pendiente Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

El propio DHS detalló que, ante la falta de pago, la agencia podrá también denegar solicitudes de autorización de empleo en trámite y cancelar los permisos laborales ya otorgados sobre la base de un caso de asilo pendiente.

En la práctica, esto significa que quienes dependen de un EAD vinculado a su expediente de asilo podrían perder la posibilidad de trabajar de forma legal por el simple hecho de no responder a tiempo al aviso de la nueva tarifa anual.

Cómo pagar la tarifa y evitar el rechazo del EAD

Uscis indicó que el pago de la tarifa anual se va a realizar en línea a través de su plataforma oficial. Para completar el trámite, el solicitante debe ingresar al portal de la agencia, iniciar sesión o crear una cuenta, cargar su número A y el número de recibo del caso, abonar los US$100 con tarjeta o transferencia bancaria y conservar el comprobante emitido por el sistema.

La regla entró en vigor el 29 de mayo de 2026, pero el DHS abrió un período para comentarios públicos Imagen ilustrativa generada con IA

La regla entró en vigor el 29 de mayo de 2026, pero el DHS abrió un período para comentarios públicos, lo que no suspende la aplicación inmediata de la tarifa mientras se reciben observaciones.

Los expertos en inmigración recomiendan que los solicitantes de asilo verifiquen con frecuencia su cuenta en línea y su correo, a fin de identificar con rapidez cualquier notificación referente a la AAF y evitar que un retraso administrativo derive en la pérdida de su empleo legal y en complicaciones adicionales en su caso migratorio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.