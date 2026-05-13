TPS y permiso de trabajo en 2026: la nueva regla del Uscis que limita el EAD a un año

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) implementó nuevas disposiciones migratorias en cumplimiento de la ley HR 1, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”. Entre los cambios más relevantes aparece una limitación en la duración de los permisos de trabajo asociados al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Cómo funciona el nuevo límite para el permiso de trabajo

La nueva normativa establece que el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) tendrá una validez máxima de 12 meses o hasta el vencimiento de la protección otorgada al país de origen del beneficiario, según la fecha que ocurra primero. La medida alcanza tanto a quienes ya poseen TPS aprobado como a solicitantes que cuentan con elegibilidad preliminar mientras su expediente continúa en revisión de las autoridades migratorias.

La EAD integra el sistema que regula el empleo permitido en Estados Unidos Uscis y Freepick

Con las reglas vigentes para este año, las personas amparadas bajo el TPS deberán renovar el permiso laboral cada año si la protección migratoria de su país sigue activa después del vencimiento del EAD. Según la normativa, el objetivo es mantener controles periódicos sobre identidad y antecedentes de los solicitantes, además de trasladar una mayor parte de los costos administrativos a quienes realizan los trámites migratorios.

Cuánto cuestan los formularios I-821 e I-765 en 2026

El formulario I-821 corresponde a la solicitud o reinscripción al TPS . Desde enero del presente año, el costo oficial de este trámite pasó a ser de US$510 .

corresponde a la . Desde enero del presente año, . Por su parte, el formulario I-765 se utiliza para pedir el permiso de trabajo en EE.UU. La tarifa fijada para solicitudes iniciales bajo TPS asciende a US$560 .

se utiliza para La tarifa fijada para solicitudes iniciales bajo TPS asciende a . En el caso de las renovaciones del EAD vinculadas al TPS, el valor es de US$280.

El Uscis también aclaró que solo aceptará versiones actualizadas de los formularios y rechazará solicitudes con ediciones anteriores o sin firma.

El Uscis sugiere presentar la solicitud de renovación hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta actual Freepik

Cómo calcular la fecha de renovación del permiso de trabajo

Las autoridades migratorias recomendaron iniciar el trámite de renovación con suficiente anticipación para evitar interrupciones en la autorización laboral.

En su sitio web oficial, el Uscis indicó que la presentación puede realizarse hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento que figura en la tarjeta del EAD. Además, sugirió enviar la solicitud al menos 90 días antes de la expiración para disminuir el riesgo de demoras. El solicitante debe revisar la fecha “Card Expires” impresa en el Documento de Autorización de Empleo.

La nueva legislación también modificó las extensiones automáticas. Desde la entrada en vigor de la ley HR 1, las prórrogas temporales quedaron limitadas a un máximo de un año o al período restante del TPS.

Cómo pagar los trámites del Uscis en Estados Unidos

Cambios para solicitantes de asilo y otros trámites migratorios

La legislación introdujo modificaciones para quienes tienen solicitudes de asilo pendientes en EE.UU. En esos casos, se incorporó un cargo anual de US$100 vinculado al formulario I-589.

Las personas que presentaron el trámite antes del 1° de octubre de 2024 deberán cumplir con el pago cada 30 de septiembre. Para solicitudes posteriores a esa fecha, el vencimiento se calculará en base al aniversario de presentación del caso.

El Uscis informó que cada solicitante recibirá una notificación con un plazo de 30 días para completar el pago correspondiente. Por eso, recomienda revisar cada aviso individual antes de pagar o renovar.