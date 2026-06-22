Permiso de trabajo para venezolanos: qué cambia tras el fallo que obliga al Uscis a mover casos congelados

La reciente decisión de un juez federal de Rhode Island benefició a migrantes de 39 países, incluidos los de Venezuela. Por el fallo judicial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) tendrá que descongelar los casos pausados de permisos de trabajo (EAD), entre otras consecuencias directas.

Qué cambia en el permiso de trabajo para venezolanos tras el fallo sobre el Uscis

A finales de 2025, la administración Trump había paralizado el procesamiento de EAD, green cards y solicitudes de ciudadanía para extranjeros de países afectados por los vetos de viaje. En esta lista se incluyó a Venezuela, entre otras naciones como Irán y Afganistán. No obstante, hace dos semanas el juez federal John McConnell emitió un fallo que introdujo cambios significativos para los trámites migratorios.

La determinación del juez obliga al Uscis a descongelar el procesamiento de los permisos de trabajo Freepik / DHS

La resolución obliga al Uscis a descongelar el procesamiento de las autorizaciones de empleo que habían sido pausadas para los venezolanos.

“Al pronunciarse sobre estas mociones, el tribunal recuerda una frase que se repite a menudo en los debates sobre política migratoria: si las personas desean inmigrar a Estados Unidos, deben ‘cumplir la ley’ y ‘hacer las cosas correctamente’. Este caso sirve como un ejemplo perfecto de inmigrantes que hacen precisamente eso”, escribió el juez, designado por Barack Obama, según citó Courthouse News.

El fallo principal se emitió el 5 de junio y el 11 de junio el tribunal dictó una orden que reforzó su cumplimiento. Los especialistas aconsejaron a los solicitantes de los países implicados que presenten sus solicitudes pendientes de I-485, EAD y ajuste de estatus esta semana antes de que se produzca una revocación por parte del tribunal de apelaciones.

Los expertos aconsejaron a los migrantes que presenten sus solicitudes para el permiso de trabajo ante el Uscis esta semana IA Gemini

Cambios e impactos del fallo que obliga a Uscis a mover casos congelados

Además de obligar al Uscis a descongelar el trámite de los EAD para venezolanos, el fallo emitido por McConnell impacta de diversas formas en el procesamiento de casos migratorios:

Eliminación del origen como factor negativo: anteriormente, la administración Trump había establecido que ser de uno de los países incluidos en la lista de veto de viajes era un “factor negativo significativo” para cualquier solicitud migratoria. Con esta decisión, la agencia ya no podrá utilizar la nacionalidad venezolana como criterio para frenar o denegar automáticamente el permiso.

anteriormente, la administración Trump había establecido que ser de uno de los países incluidos en la lista de veto de viajes era un para cualquier solicitud migratoria. Con esta decisión, la agencia ya no podrá utilizar la nacionalidad venezolana como criterio para frenar o denegar automáticamente el permiso. Muchos venezolanos llevaban más de seis meses sin poder trabajar legalmente ni planificar su futuro debido a esta política. La determinación busca terminar con la “ incertidumbre e inseguridad ” de quienes se encontraban atrapados en el sistema.

” de quienes se encontraban atrapados en el sistema. Protección de medios de vida: la decisión judicial reconoce que la falta de estos permisos ponía en riesgo la capacidad de los trabajadores para mantener sus empleos y proveer para sus familias.

De este modo, el fallo abre el camino para que miles de personas puedan retomar sus trámites migratorios.

Qué puede pasar con el fallo sobre Uscis que afecta a los permisos de trabajo de venezolanos

Aunque el juez McConnell tomó la determinación judicial, la medida no es definitiva. Ahora, el gobierno puede apelar la decisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

No obstante, los expertos afirman que este tribunal ha tomado previamente decisiones desfavorables para la administración Trump.

El fallo fue determinado como respuesta a una demanda presentada en marzo por organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y sindicatos. Según el documento, el Uscis buscaba hacer la vida de los inmigrantes en Estados Unidos “tan insoportable que se vieran obligados a marcharse”, citó Courthouse News.