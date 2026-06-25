Permisos de trabajo en EE.UU.: el DHS avanza con una regla que quitaría la renovación automática

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) avanzó con su objetivo de eliminar de forma permanente la extensión automática de los documentos de autorización de empleo (EAD). El proceso se encuentra actualmente en una etapa decisiva dentro del gobierno federal.

Revisión en la Casa Blanca sobre la norma definitiva del DHS

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca recibió recientemente la norma definitiva enviada por el DHS. Según Bloomberg Law News, esta revisión busca consolidar de manera permanente la cancelación de las extensiones automáticas para los permisos de trabajo conocidos como EAD.

El DHS busca eliminar de forma permanente las extensiones automáticas del EAD Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

El envío de esta propuesta marca un paso en el proceso regulatorio vigente en Washington. De esta manera, los funcionarios de la oficina presupuestaria analizarán los detalles antes de dar luz verde a su aplicación final.

La administración federal pretende que esta medida sea vinculante y definitiva en todo EE.UU. A su vez, la revisión en la Casa Blanca busca asegurar que la norma cumpla con todos los requisitos administrativos exigidos actualmente.

Implicaciones de la norma sobre el EAD vigente desde octubre de 2025

Desde el 30 de octubre de 2025, el DHS puso fin de forma provisional a la práctica que permitía extender automáticamente los EAD.

De acuerdo con un comunicado oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), los extranjeros que presentaron sus solicitudes de renovación en o después de esa fecha ya no pudieron acceder al beneficio previo.

La política vigente prioriza la realización de verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad antes de conceder cualquier extensión. El Uscis efectúa estas evaluaciones para disuadir posibles casos de fraude documental.

La norma afecta a quienes tenían su renovación después del 30 de octubre de 2025 Imagen ilustrativa generada con IA

La normativa actual también busca detectar a individuos con intenciones potencialmente dañinas para la seguridad nacional. Aquellas personas identificadas durante estas investigaciones pueden ser procesadas para su remoción de los EE.UU.

Si bien la norma provisional ya se encontraba en vigor desde 2025, lo que ahora está bajo revisión de la Casa Blanca es la propuesta para que la medida sea permanente. El gobierno recibió y revisó comentarios públicos antes de enviar la regla final.

Alcance de la norma provisional del DHS: quiénes quedan exentos

La regla final provisional no afecta a aquellos permisos de trabajo que fueron extendidos automáticamente antes del 30 de octubre de 2025. Según el Uscis, los documentos que cumplieron con los requisitos previos a esa fecha mantienen su validez bajo el esquema anterior.

Sin embargo, existen excepciones limitadas a esta regla general de cancelación de extensiones automáticas de los documentos. Entre ellas, se incluyen las extensiones proporcionadas por ley o a través de una notificación específica del Registro Federal para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Para evitar interrupciones laborales, el ente federal recomienda a los solicitantes presentar sus documentos con tiempo suficiente. El organismo aconseja realizar el trámite de renovación hasta con 180 días de anticipación respecto a la fecha de expiración.

La demora en la presentación de la documentación aumenta las probabilidades de experimentar períodos sin autorización laboral válida. Es responsabilidad del solicitante gestionar su renovación de manera oportuna para garantizar la continuidad de sus actividades profesionales.