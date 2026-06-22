Vigencia confirmada: nueva regla del Uscis para 117 mil venezolanos con parole y EAD en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos avanza con una propuesta regulatoria que modificaría las condiciones para obtener y renovar el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). La iniciativa que implementará el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, en inglés) contempla cambios que impactarían en miles de venezolanos y puede entrar en vigor luego del 4 de agosto.

Proponen modificar la duración del permiso de trabajo para migrantes

La propuesta publicada en el Registro Federal busca reducir el tiempo de validez de ciertos permisos laborales, así como la incorporación de requisitos adicionales para demostrar elegibilidad antes de recibir la autorización.

Uno de los ajustes planteados establece que los beneficiarios de parole humanitario tendrían estos permisos con una vigencia máxima de un año o por el tiempo restante de permanencia autorizado, lo que sea más corto.

La medida alcanzaría a más de 117.000 venezolanos admitidos mediante el programa de Procesos para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2024.

También se verían involucrados 1610 ciudadanos de esa nacionalidad inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Según el proyecto, el objetivo es vincular más estrechamente la duración del permiso de empleo con la situación migratoria que sirve de fundamento para su emisión.

Requisitos adicionales para obtener o renovar el EAD, según la nueva propuesta

La iniciativa incorpora nuevas exigencias para quienes soliciten una autorización laboral. Una de ellas es acreditar una necesidad económica concreta mediante documentación financiera.

Los cambios que prepara el DHS para los permisos de trabajo en EE.UU. Freepik / DHS

Para ello, los interesados deberán presentar información relacionada con ingresos, gastos y patrimonio, acompañada por documentos que respalden esos datos. Entre las pruebas aceptadas figuran:

Registros tributarios

Comprobantes salariales

Estados bancarios

Otros documentos financieros

Además, el Uscis mantendría una evaluación individual de cada caso para determinar si corresponde otorgar el beneficio solicitado. Para esto, el organismo migratorio considerará las circunstancias particulares de cada expediente.

Datos biométricos y participación en E-Verify para el EAD

Otro de los cambios previstos es la obligatoriedad de suministrar información biométrica. Los solicitantes deberán acudir a citas para la toma de huellas dactilares, fotografía y firma, procedimientos utilizados para verificar identidad y antecedentes.

El DHS propuso una regla para modificar el trámite del EAD para ciertos extranjeros Imagen ilustrativa generada con IA

En materia de renovaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) propone exigir que el trabajador esté empleado o busque empleo con una empresa registrada y activa en el sistema E-Verify.

Durante el trámite, el solicitante tendría que aportar información del empleador, lo que incluye los datos de inscripción correspondientes. Si no logra demostrar ese vínculo con una empresa que cumpla las condiciones requeridas, la renovación podría ser rechazada.

Restricciones vinculadas a antecedentes penales para el permiso de trabajo

La propuesta también endurece los criterios relacionados con antecedentes criminales. De manera general, la autorización laboral no sería concedida a personas que hayan sido arrestadas, procesadas o condenadas por determinados delitos.

La restricción igualmente alcanzaría a quienes admitan participación en conductas consideradas graves, salvo situaciones excepcionales vinculadas a intereses públicos relevantes.

El DHS plantea que estos casos sean evaluados bajo estándares más estrictos antes de aprobar cualquier beneficio migratorio relacionado con el empleo.

El proyecto también establece circunstancias específicas que provocarían la finalización automática del EAD. Entre ellas figura:

La emisión de una orden definitiva de expulsión por parte de las autoridades migratorias.

por parte de las autoridades migratorias. La pérdida o cancelación del beneficio migratorio que dio origen al permiso de trabajo, como podría ocurrir con el parole o una acción diferida.

que dio origen al permiso de trabajo, como podría ocurrir con el parole o una acción diferida. En el caso de personas sujetas a órdenes de supervisión, la autorización igualmente podría extinguirse si se completan los requisitos necesarios para ejecutar una salida del país norteamericano.

Qué ocurrirá con los permisos de trabajo vigentes

La propuesta aclara que los cambios no tendrían efecto retroactivo. Los extranjeros que actualmente poseen un EAD válido podrán conservarlo hasta la fecha de vencimiento indicada en el documento.

Esa continuidad quedaría sujeta a que no ocurra alguna de las causales de terminación automática previstas en la normativa. Mientras continúa el período de consulta pública, que permanecerá abierto hasta el 4 de agosto, el DHS evaluará los comentarios recibidos y podrá adoptar la versión final de la regla.

Las nuevas disposiciones se aplicarán a solicitudes iniciales y renovaciones presentadas después de su entrada en vigor.