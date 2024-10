Salió de Estados Unidos con una green card a punto de expirar y esto pasó cuando regresó

Una joven latina que vive en Estados Unidos mostró lo que vivió al regresar al país con su green card a punto de expirar. La mujer, oriunda de México, grabó el momento exacto en el que llegaba a tierras estadounidenses tras sus vacaciones por Europa y se preparaba para afrontar el control de migraciones con su tarjeta de residente permanente al límite.

La green card le permite a un ciudadano extranjero vivir y trabajar en territorio norteamericano de forma legal Freepik

En las imágenes, que luego serían editadas y publicadas en su cuenta de TikTok, Mag Fritzenwalden expresó todo su nerviosismo frente a la incertidumbre de lo que le podía ocurrir frente a los agentes migratorios. “Mi green card expira en dos meses, pero me fui de viaje, así que vamos a ver cómo nos va”, señaló al comienzo del video mientras caminaba por el aeropuerto junto a su pareja. “Espero que no me digan nada”, agregó.

Lo que ocurrió cuando quiso regresar a EE.UU.

En la secuencia siguiente, la joven nacida en Guadalajara contó que pudo ingresar a la nación norteamericana sin ningún inconveniente. “La verdad es que estaba un poco nerviosa porque me dijeran algo o por si existía alguna regla para salir del país cuando la green card está a punto de vencer”, reveló. “Todo fue muy bien, no me preguntaron nada, solo vieron que no haya expirado y listo”, indicó la mexicana, que ahora reside de forma permanente en Nueva York.

¿Cuánto dura una residencia permanente en Estados Unidos?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) de EE.UU., señala que algunas green card no tienen fecha de caducidad, pero la mayoría de ellas son válidas por 10 años. Mientras que, aquellos que recibieron un estatus de residente permanente condicional, tendrán un documento que solo tiene vigencia de dos años. En este último caso, al expirarse su tarjeta verde solo pueden reemplazarla y no tienen la posibilidad de presentar el Formulario I-90 para realizar el trámite. En su lugar, se requiere que hagan una petición para cancelar las condiciones dentro de 90 días antes de que expire el documento o pueden perder su estatus.

Para vivir y trabajar en EE.UU. de forma permanente se necesita una tarjeta de residente permanente Freepik

Residente permanente: cómo renovar la green card

El Uscis señala que un residente permanente debe presentar el formulario I-90 para renovar la green card si le fue emitida una válida por 10 años que ya caducó o lo hará en los próximos seis meses. Además, si el titular recibió el estatus antes de cumplir 14 años, debe reemplazarla al llegar a esa edad. En tanto, las autoridades advierten que si el documento no tiene una fecha de vencimiento en la parte frontal, también se debe realizar el trámite, debido a que la mayoría de las versiones antiguas ya no son válidas.

Existen dos opciones para presentar la solicitud de green card ante el Uscis: en línea o por correo postal Freepik

Existen dos opciones para presentar la solicitud ante el Uscis: en línea o por correo postal. Para la primera es necesario tener o crear una cuenta en myUSCIS. Desde ese portal también se pueden pagar tarifas, verificar el estatus del caso, recibir notificaciones, ver fechas estimadas y personalizadas de finalización del proceso, responder a solicitudes de evidencia y manejar la información de contacto.

Cuál es el valor de presentación del formulario I-90

El costo de presentar el formulario “Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card)” es de:

Presentación en papel: US$465

Presentación en línea: US$415

