Es latina, vive en EE.UU. y revela el trabajo con el que gana US$200 al día dedicándole solo cuatro horas semanales

En la mayoría de los casos, las personas que inmigran a Estados Unidos tienen el desafío de buscar qué hacer para ganarse la vida o también de identificar algún tipo de negocio que les ayude a complementar sus ingresos. En esa línea, una joven colombiana publicó un video en TikTok en el que reveló el trabajo con el que se pueden ganar US$200 por día. Desde su experiencia, solo se necesita trabajar cuatro horas a la semana.

Para comenzar, la mujer, identificada como Marita, señaló que ella ha incursionado con la plataforma Amazon para ventas en línea. “US$200 al día es lo mínimo que gana una persona vendiendo en Amazon, y tú también lo puedes generar únicamente creando una cuenta como vendedor”, aseguró la usuaria @maritamazon, que vive en Estados Unidos y trabaja desde hace tiempo en el rubro.

Las cuentas se crean en el sitio oficial para vendedores, en donde la persona debe completar su información personal. Acto seguido, podrá crear su tienda propia. “Vas a poder vender, no solo un producto, sino 2, 3, 4… o sea, muchos. Lo que significa que vas a poder generar más de un ingreso al mes”, planteó la joven latina.

Según contó la usuaria en otros videos de capacitación, para ganar US$200 diarios, ella solo destina cuatro horas a la semana. Además, aclaró que solo hay que pagar US$40 mensuales para la suscripción de Amazon FBA, un sistema en donde la plataforma facilita el trabajo y se encarga de toda la logística de empaque, almacenamiento y envío del producto a los clientes.

Los consejos para convertirse en vendedor de productos en Amazon

Marita enumeró una serie de recomendaciones para llegar a ser un buen vendedor. “Mi primer consejo es que te eduques, que te capacites (...) Que más o menos tengas una idea clara de por qué línea de productos quieres vender”, sostuvo.

“Lo importante es que encuentres un producto que valga la pena vender. ¿Cómo? Pues muy sencillo: lo primero que hay que enfocarse es que el producto le resuelva un problema a las personas”, complementó en su clip.

Además, a partir de su experiencia, la colombiana advirtió que los ítems deben ser pequeños, livianos, que quepan en cajas pequeñas, que no sean frágiles y que no sean de temporada. “Estos productos vienen desde China y son almacenados en bodegas de Amazon, donde su tamaño y su peso son factores superimportantes para el gasto de esa logística”, precisó.

En cuanto a cómo descubrir cuáles son los productos “más top”, la mujer recomendó utilizar las redes sociales, mirar qué es lo más vendido, lo más viral. “Tranquilo, no te preocupes por inventarios, ni por cantidad de productos en tu casa. Eso de tener productos y empacarlos, cajas por montones… eso ya se acabó. Por eso ha llegado Amazon FBA, donde ellos se van a encargar de toda esa logística”, recomendó sobre el sistema que cuesta unos US$40 al mes.

La joven latina suele compartir sus productos y ventas en sus redes sociales @maritamazon

Una vez seleccionado el producto que se quiere vender, la tiktoker recomendó visitar la web de la empresa china Alibaba. “Es el sitio web que yo recomiendo, porque es con el que yo he trabajado. Me da mucha confianza, me da muy buena competencia en precios, sus proveedores son verificados y aparte me da la seguridad de que mi producto va a llegar bien”, elogió.

En esa web, el vendedor puede buscar el producto que eligió vender, el mejor proveedor y precio. “Te voy a compartir un tip: lo que yo hago es que siempre al proveedor que más me llama la atención, le pido muestra del producto, para mirarlo y probarlo. Para saber su calidad y tener la seguridad de que me va a generar ganancias y le va a gustar a mi cliente”, finalizó.