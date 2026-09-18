Vivienne Truran, influencer de moda: “Me tomó hasta los 80 años darme cuenta de que soy extrovertida”

Durante décadas, Vivienne Truran trabajó en el servicio público británico, pasó por British Telecom y, tras aceptar una salida por reducción de personal a los 48 años, comenzó a trabajar como comerciante de antigüedades. Sin embargo, a los 80 años descubrió su capacidad para hablar, mostrarse y conectar con otras personas en redes sociales.

Vivienne Truran se convirtió en influencer de moda después de los 80

“Me tomó hasta los 80 darme cuenta de que soy una persona bastante extrovertida y ruidosa”, cuenta Truran, que actualmente tiene 82 años. Su incursión en las redes sociales comenzó hace aproximadamente un año y medio, cuando decidió probar suerte con las redes sociales y comenzó a publicar videos relacionados con la ropa que elegía para cada día.

Vivienne Truran descubrió a los 80 años ser una persona extrovertida

Su primera etapa como creadora de contenido comenzó con una pregunta: “Creo que quiero ser una influencer. Ahora, ¿en qué puedo influir a la gente?”. Hoy tiene más de 800 mil seguidores en Instagram y publica videos a diario.

En ellos habla sobre sus elecciones de vestuario, combinaciones de prendas y accesorios, además de explicar cuáles de sus gafas considera que funcionan mejor con cada conjunto.

“Soy simplemente alguien que se sienta en una casa, se pone ropa y habla mucho”, explicó a The Guardian. Truran cuenta que en algunas ocasiones las personas la detienen en la calle porque la reconocen.

Así llegó Vivienne Truran llegó a las redes tras la muerte de su esposo

Según explicó a The Guardian en una entrevista, durante su matrimonio ocupaba habitualmente un lugar secundario frente a su esposo, Martin.

Él era alto, jugaba al rugby y, según la descripción de Truran, tenía una personalidad capaz de dominar cualquier ambiente al que llegara. “Cuando entraba en una habitación, se adueñaba de ella. Así que yo, como una buena esposa, estaba en segundo plano. No puedes tener dos personas ruidosas en una relación. No funciona”, explicó.

Vivienne Truran adoptó un perfil discreto durante sus más de 40 años de matrimonio

La pareja estuvo casada durante más de 40 años. Con el tiempo, Martin desarrolló demencia y sufrió varios accidentes cerebrovasculares. Murió en un hospital durante la pandemia de Covid.

Truran no tuvo hijos y tampoco tiene hermanos. Después de la muerte de su esposo, esa ausencia de vínculos familiares cercanos contribuyó a que se sintiera aislada.

La mujer solía preparar pasteles y, en ocasiones, llevaba una porción a su entonces vecino James Rolling, quien posteriormente se convirtió en su representante. La relación se transformó en amistad y él fue quien la convenció de ponerse delante de una cámara.

De British Telecom a las antigüedades: la carrera de Vivienne Truran

La historia de Truran comenzó en Cardiff, Gales, donde creció junto con su madre y su abuela. Sus padres se separaron cuando ella tenía tres años y su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas.

“Pensaba en mí misma como ‘una libra por semana’, porque eso era lo que mi padre le pagaba a mi madre de manutención. Mi madre me crió para que nunca dependiera de nadie más que de mí misma”, señaló.

A los 16 años tenía una idea concreta para su futuro: quería formarse como peluquera. Su madre, sin embargo, tenía otra expectativa. Consideraba que debía ingresar al servicio público porque allí tendría una buena pensión.

Así inició una trayectoria profesional que la llevó a trabajar en el Post Office, que entonces formaba parte del servicio público, y posteriormente en British Telecom. A los 48 años aceptó una salida por reducción de personal y, en lugar de retirarse definitivamente de la actividad laboral, comenzó a construir otra identidad profesional.

Vivienne Truran acumula hoy más de 800 mil seguidores en Instagram

El auge de las influencers mayores en Instagram

La BBC, en un artículo publicado en noviembre de 2025, describió entonces cómo Truran empezó a formar parte de una generación creciente de mujeres mayores que recurrían a Instagram y TikTok para expresarse y compartir contenidos vinculados con la moda.

La propia Truran aceptaba entonces las etiquetas de “silver surfer” o “silver influencer”. También destacaba que más de cinco millones de personas habían visto alguno de sus contenidos.

Su audiencia, según explicó a la BBC, no está limitada a personas de su misma edad. Sus seguidores incluyen desde jóvenes de unos 20 años hasta adultos mayores de 65. “Me encantan los jóvenes porque quieren que sea su abuela”, dijo.