Quién es la hija de Canelo Álvarez que se dedica al modelaje y deslumbró en Nueva York

Con tan solo 18 años, la hija mayor del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez dio un paso importante en su carrera como modelo tras deslumbrar en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York (New York Fashion Week) donde cerró el desfile del diseñador Alonso Máximo.

Quién es Emily, la hija mayor de Canelo que es modelo

Emily Cinnamon Álvarez Beltrán es la hija mayor del campeón mundial, más conocido como Canelo. Nació el 12 de octubre de 2007 en Guadalajara, Jalisco. Es hija de Karen Beltrán, expareja del boxeador, de acuerdo con SDP.

La hija de Canelo hizo turismo después de cerrar la New York Fashion Week (IG @alonsomaximony)

Además de iniciar su camino en el modelaje, Emily se ha consolidado como influencer y figura pública. Completó sus estudios en The American School Foundation of Guadalajara y continúa su preparación académica mientras realiza actividades deportivas.

En el plano personal, mantiene una relación con el cantante Jaziel Avilez, con quien suele compartir momentos en redes sociales.

Su primer acercamiento formal al modelaje ocurrió a los 15 años, cuando participó en eventos por el bicentenario de Guadalajara. Sin embargo, su aparición en Nueva York marcó su consolidación en la industria.

Emily Álvarez hace su debut como modelo en Nueva York

Durante la Semana de la Moda de Nueva York, que tuvo lugar entre el 11 y 16 de febrero, Emily cerró la velada con un vestido de la colección “Morelia”, diseñado por Alonso Máximo. La pieza destacó por su falda amplia, escote palabra de honor y mangas abultadas, según destacó Hola!

La hija de Canelo lució un vestido de la colección Morelia (IG @alonsomaximony)

El diseñador explicó que la creación fue un homenaje a Morelia, una schnauzer que lo acompañó durante una década. Cada color del vestido tuvo un significado simbólico: amarillo (vida), oro (lealtad), fucsia (carácter), rojo (amor), verde (crecimiento), negro (memoria), naranja (transformación) y blanco (pureza).

Entre los asistentes estuvo Jaziel Avilez, quien acudió para apoyarla. Tras el evento, Emily aprovechó su estadía en Nueva York para visitar sitios emblemáticos como la Zona Cero, Vessel y la Estatua de la Libertad.

La participación de Emily en esta plataforma internacional no solo representó un logro personal, sino también una oportunidad para proyectar su imagen en la industria global de la moda. Su aparición generó comentarios positivos en redes sociales, donde seguidores destacaron su porte y seguridad sobre la pasarela.

Con este debut en uno de los eventos más importantes del circuito fashion, la joven amplía sus horizontes profesionales y se perfila como una nueva figura a seguir dentro del modelaje latino. Su presencia en Nueva York podría abrirle puertas a futuras colaboraciones con diseñadores y marcas internacionales.

Emily recibe una sorpresa de su novio

Recientemente, la joven celebró su primer aniversario con Jaziel Avilez. Como muestra de afecto, el cantante le regaló un ramo gigante de rosas blancas, amarillas y rojas, según Hola!.

La hija de Canelo cerró el desfile del diseñador Alonso Máximo (IG @alonsomaximony)

Avilez compartió una publicación en sus redes sociales donde le mandó un mensaje de amor a Emily: “Un mes más cada día contigo es especial”, a lo que la modelo respondió con una foto y una frase: “+1, te amo”.