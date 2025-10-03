El influencer Balin Miller hacía un vivo mientras bajaba de un acantilado y cayó al vacío ante miles de seguidores

La noticia sacudió a la comunidad de escaladores y a miles de seguidores en plataformas digitales: Balin Miller, escalador e influencer estadounidense de 23 años, falleció este jueves 2 de octubre al caer de El Capitan, la emblemática pared de granito del Parque Nacional Yosemite, en California, Estados Unidos. El siniestro ocurrió durante una transmisión en vivo por TikTok y reavivó el debate sobre los límites de la escalada extrema.

De acuerdo con la investigación preliminar, Miller se encontraba en la ruta Sea of Dreams - un sendero de 730 metros ubicado en el Parque Nacional Yosemite - utilizando la técnica conocida como lead rope soloing, donde el escalador se autoasegura gestionando su propia cuerda y el material de protección sin la ayuda de un compañero de cordada.

Su hermano mayor, Dylan, explicó a la agencia AP que Balin había completado el ascenso, pero durante el descenso habría llegado al límite de la cuerda y cayó al intentar recuperar su equipo, que había quedado atascado entre rocas.

Según indicó el medio CNN, la confirmación de la tragedia llegó por boca de su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien expresó a través de una publicación en redes sociales: “Con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla. El mundo perdió un alma extraordinaria. Tenía una energía salvaje, como la de Robin Williams. Estratégico, curioso, emanaba luz”.

En otro mensaje, Girard-Moorman agregó: “Esto es inimaginable. Aún no conocemos todos los detalles. Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Nunca fue por dinero ni fama”.

Su hermano Dylan también lo recordó con emoción: “Él decía que se sentía más vivo cuando escalaba. Yo soy su hermano mayor, pero él era mi mentor”, lamentó en diálogo con la agencia AP.

Criado en Alaska, Miller comenzó a escalar junto a su padre, y desde temprana edad, eligió una vida nómada en busca de montañas y nuevos retos. En junio de 2025 se convirtió en el primer alpinista en completar en solitario la ruta Slovak Direct, en el Monte McKinley (Denali), una de las cumbres más difíciles de EE.UU, en apenas 56 horas. También sumó ascensos en Via dei Ragni,- una ruta de escalada en el Cerro Torre, una montaña emblemática de la Patagonia - y en las Rocosas Canadienses, donde completó la vía de hielo Reality Bath, inédita durante 37 años.

Más allá de sus proezas deportivas, Miller destacaba por su personalidad carismática. Solía transmitir en vivo sus escaladas, lo que le valió miles de seguidores en TikTok e Instagram, donde lo apodaban “el chico de la carpa naranja” por su característico equipo de campamento. Además, era reconocido por llevar purpurina plateada en las mejillas, un gesto que él mismo comparaba con el “maquillaje de un guerrero antes de la batalla”, según declaró en una entrevista con el medio Climbing Magazine.

El Capitán, con sus imponentes casi 900 metros de pared vertical, está catalogado como una de las formaciones de granito más desafiantes del mundo y se ha convertido en un verdadero ícono del alpinismo mundial. A lo largo de la historia ha sido escenario de hazañas legendarias, como la histórica ascensión libre de Alex Honnold en 2017, sin el uso de cuerdas ni elementos de seguridad, un logro inmortalizado en el documental Free Solo, galardonado con el premio Oscar.

La muerte de Miller se suma a una serie de episodios fatales registrados en Yosemite durante el verano en el hemisferio norte. En junio, un joven de 18 años perdió la vida mientras intentaba escalar sin protección en otra de las paredes del parque, y semanas después, una mujer de 29 falleció al ser golpeada por una rama en una zona de senderismo.

El accidente de Miller también coincidió con el inicio del cierre parcial del gobierno federal, situación que impactó en la operatividad de los parques nacionales al reducir la disponibilidad de servicios. Sin embargo, Yosemite permaneció abierto bajo un esquema limitado de funcionamiento. De acuerdo con lo informado por la agencia AP, los guardabosques y equipos de rescate acudieron de inmediato al lugar tras conocerse la caída de Miller. La investigación oficial busca precisar las circunstancias exactas del siniestro y determinar si hubo factores adicionales que contribuyeron al desenlace.