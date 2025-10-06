Wall Street abre al alza: el optimismo en torno a la IA persiste

La bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial (IA) después de que la start-up OpenAI realizara un pedido masivo de chips al fabricante estadounidense de semiconductores AMD.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,08%, el tecnológico Nasdaq 0,50% y el índice ampliado S&P 500 un 0,30%.

La start-up californiana OpenAI alcanzó un acuerdo estratégico con AMD, del cual se convertirá en accionista, para comprar un volumen masivo de chips, anunciaron el lunes las empresas.

Según un comunicado conjunto, este pedido comprende tarjetas gráficas, también llamadas GPU (graphics processing unit), esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En la apertura de Wall Street AMD se disparaba más de 30%.

