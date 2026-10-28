Actualizaciones recientes de las midterms USA 2026 y quién va ganando las elecciones anticipadas

Las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026 ya registran millones de votos anticipados y comienzan a perfilar una contienda decisiva por el control del Congreso. Los primeros datos muestran una participación importante en la votación por correo y presencial, mientras los pronósticos electorales favorecen a los demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Midterms 2026: quién gana según los últimos datos de la votación anticipada

El seguimiento nacional de los votos anticipados permite conocer cuántos electores ya participaron, cómo se distribuye por afiliación y qué características predominan entre quienes votaron antes del día oficial de las elecciones.

Según los datos en vivo de NBC, el recuento incluye los sufragios enviados por correo y los emitidos presencialmente por adelantado, tanto a nivel nacional como en los estados donde se disputan escaños competitivos para el Senado.

Las cifras más destacadas del seguimiento electoral son las siguientes:

35.351.107 votos anticipados fueron contabilizados en todo el país norteamericano, entre sufragios por correo y votos presenciales a las 9.35 hs (ET) del 28 de octubre.

fueron contabilizados en todo el país norteamericano, entre sufragios por correo y votos presenciales a las 9.35 hs (ET) del 28 de octubre. 16,8 millones de votos fueron emitidos por correo y 18,5 millones de manera presencial .

y 18,5 millones de manera . Quedan seis en el período de votación anticipada .

. En los estados con contiendas competitivas para el Senado, el total asciende a 12.291.159 votos anticipados.

competitivas para el Senado, el total asciende a anticipados. Dentro de ese grupo de estados, se registraron 2,5 millones de votos por correo y 9,8 millones de sufragios presenciales.

Quién gana las elecciones 2026: cómo se distribuyen los votos por partido

Uno de los indicadores del seguimiento de NBC es la afiliación partidaria declarada por los electores que ya votaron. La distribución es la siguiente:

47% corresponde a electores registrados como demócratas .

corresponde a electores registrados como . 35% corresponde a electores registrados como republicanos .

corresponde a electores registrados como . 18% pertenece a otras categorías de registro.

El desglose por afiliación partidaria de los electores muestra una ventaja de 12 puntos para el Partido Demócrata Fotomontaje editado con IA

La diferencia entre los votantes registrados como demócratas y republicanos es de 12 puntos porcentuales. Este dato puede aportar contexto para interpretar la participación anticipada, aunque no equivale a una medición directa de la intención de voto ni permite anticipar el resultado final.

Midterms USA 2026: qué edades predominan entre quienes ya votaron

La edad es otra de las variables incluidas en el seguimiento de la votación anticipada. Los datos muestran una participación especialmente concentrada entre los electores de mayor edad, mientras que los grupos más jóvenes representan proporciones menores del total registrado:

52% de los votantes anticipados tiene 65 años o más .

de los votantes anticipados tiene . 25% se encuentra entre los 50 y los 64 años .

se encuentra entre los . 10% tiene entre 40 y 49 años .

tiene entre . 7% pertenece al grupo de 30 a 39 años .

pertenece al grupo de . 6% tiene entre 18 y 29 años.

Quién gana el Senado: los pronósticos favorecen a los demócratas

El sitio especializado 270toWin, que reúne proyecciones electorales y herramientas para analizar escenarios políticos, presenta estimaciones que favorecen a los demócratas en la disputa por el Senado.

De acuerdo con las proyecciones de la plataforma electoral 270toWin, los demócratas cuentan con un 71% de probabilidades de obtener la mayoría en el Senado Fotomontaje realizado con IA

Los datos centrales del pronóstico son los siguientes:

71% de probabilidad de que los demócratas controlen el Senado .

de probabilidad de que los . 52 escaños demócratas proyectados.

proyectados. Cambio estimado: cinco escaños netos a favor de los demócratas .

. Nueve contiendas competitivas entre los 35 escaños incluidos en el indicador de carreras disputadas.

La estimación indica que los demócratas parten como favoritos, pero no garantiza que consigan la mayoría. El propio modelo contempla escenarios en los que el resultado sería diferente.

Quién gana la Cámara de Representantes: los demócratas tienen ventaja

El pronóstico de Harvard para la Cámara de Representantes es el más favorable para los demócratas. Los principales indicadores del modelo son los siguientes:

94% de probabilidad de que los demócratas consigan la mayoría en la Cámara de Representantes .

de probabilidad de que los consigan la en la . 241 escaños demócratas proyectados.

demócratas proyectados. Cambio estimado de 26 escaños netos a favor de los demócratas .

. Proyección del voto nacional demócrata para la Cámara: 54,1% , con un rango del 95% entre 51% y 57,1%.

para la Cámara: , con un rango del 95% entre 51% y 57,1%. 47 escaños considerados competitivos de un total de 435.

La explicación del pronóstico aclara que una victoria republicana es posible, aunque poco probable dentro del modelo.

Senado: Harvard estima un 71% de posibilidades de una mayoría demócrata

La competencia por el Senado presenta un escenario más ajustado que el de la Cámara de Representantes. Los datos más destacados de la proyección son: