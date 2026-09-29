Propuesta oficial: podrían bajar la edad de jubilación a 60 años en Estados Unidos

Los trabajadores de ocupaciones físicamente exigentes podrían acceder al beneficio jubilatorio completo del Seguro Social desde los 60 años bajo un nuevo proyecto presentado en el Congreso de Estados Unidos. La medida alcanzaría únicamente a quienes cumplan determinados requisitos de trayectoria laboral y todavía debe atravesar el proceso legislativo.

Seguro Social: quiénes podrían cobrar la jubilación completa desde los 60 años

La representante demócrata por Michigan Haley Stevens presentó el 24 de septiembre la Blue Collar Social Security Fairness Act. El proyecto fue remitido al comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para su consideración.

La iniciativa menciona como ejemplos a trabajadores de la construcción, instalación de techos, enfermería y manufactura, pero no establece una lista definitiva de profesiones que podrían acceder al beneficio.

Esa tarea quedaría a cargo de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), que debería elaborar una nómina de ocupaciones consideradas físicamente exigentes y actualizarla cada tres años.

Para ser elegible, el trabajador tendría dos alternativas:

Acumular 20 años en ocupaciones calificadas .

. Alcanzar 15 puntos mediante un sistema que otorga distinto valor a cada año según la edad en la que se realizó el trabajo.

Además, para que un año pueda computarse, la persona debería haber desempeñado una actividad considerada físicamente exigente durante al menos ocho meses de ese período.

Jubilación a los 60 años: cómo funcionaría el sistema de puntos

La propuesta otorga mayor valor al trabajo físico realizado a edades más avanzadas. El cálculo sería el siguiente:

Entre 18 y 34 años: 0,5 puntos por cada año trabajado.

por cada año trabajado. Entre 35 y 44 años: un punto por año.

por año. Entre 45 y 54 años: 1,5 puntos por año.

por año. Desde los 55 años: dos puntos por año.

Los trabajadores necesitarían acumular 15 puntos o acreditar 20 años en empleos físicamente exigentes para acceder al beneficio Unsplash

De esta manera, una persona no tendría que haber trabajado durante toda su carrera en una ocupación físicamente exigente. Los períodos elegibles se acumularían hasta alcanzar los 15 puntos requeridos.

“Los habitantes que trabajan con sus manos no deberían verse obligados a esperar hasta que sus cuerpos no aguanten más para jubilarse”, sostuvo Stevens al presentar el proyecto a través de un comunicado.

La legisladora señaló que la iniciativa busca adaptar las reglas del Seguro Social para quienes realizan trabajos manuales y abrir una discusión en el Congreso sobre las condiciones de acceso a la jubilación.

El proyecto aún debe ser aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado y obtener la promulgación presidencial para convertirse oficialmente en ley en EE.UU.

Cuál es la edad de jubilación vigente en EE.UU.

Las reglas vigentes no cambiaron. Las personas nacidas en 1960 o después alcanzan la edad plena de jubilación a los 67 años, según la SSA, y pueden recibir entonces el 100% del beneficio que les corresponde.

Actualmente, la edad plena de jubilación es de 67 años para quienes nacieron en 1960 o después shurkin_son / Freepik

Los beneficios jubilatorios pueden solicitarse desde los 62 años, aunque hacerlo antes de alcanzar la edad plena implica una reducción permanente del pago mensual. Para quienes tienen fijada esa edad en 67 años, comenzar a cobrar a los 62 puede reducir el monto hasta un 30%.

La propuesta de Stevens permitiría que los trabajadores que reúnan los requisitos establecidos accedan al beneficio completo desde los 60 años, sin esperar hasta la edad plena prevista por las normas actuales.