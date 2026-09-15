Actualizaciones del Seguro Social en EE.UU.: se confirma de cuánto podría ser el aumento para jubilados en 2027

Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos se acercan a una de las principales actualizaciones anuales de sus prestaciones. El ajuste, que entra en vigor en 2027, se define a partir de la evolución de los precios y modificará los pagos que reciben jubilados y otros grupos alcanzados por el programa.

¿De cuánto podría ser el aumento del Seguro Social para jubilados en 2027?

La organización de defensa de adultos mayores The Senior Citizens League (TSCL) proyecta que el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) de 2027 podría ser del 3,5%. La cifra representa una estimación y todavía no constituye el porcentaje oficial que aplicará la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

La estimación supera los incrementos aplicados en los dos períodos anteriores Magnific

El cálculo se ubica por encima del 2,8% aplicado para 2026 y del 2,5% de 2025. Según TSCL, de confirmarse el 3,5%, el ajuste sería 0,7 puntos porcentuales superior al 2,8% aplicado en 2026 y un punto mayor que el 2,5% de 2025.

La proyección permite estimar cómo podría impactar el incremento en los jubilados. El beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados fue de US$2084 en junio de 2026. Si ese monto recibiera el ajuste proyectado, el incremento sería de alrededor de US$73 y el pago alcanzaría aproximadamente US$2157 mensuales.

Para el conjunto de los beneficiarios, el promedio mensual fue de US$1938. Los montos individuales presentan diferencias considerables porque dependen, entre otros factores, de los ingresos considerados para calcular la prestación y de la edad a la que se comienza a cobrar. Según el tipo de beneficio, también puede influir la situación familiar.

La inflación que establecerá el COLA oficial para 2027

La SSA explica en su sitio que establece el ajuste anual a partir del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

El cálculo compara el promedio del CPI-W correspondiente a julio, agosto y septiembre con el del tercer trimestre utilizado como referencia para el ajuste anterior. Por este motivo, los datos de esos tres meses determinan el porcentaje final. El COLA tiene como objetivo que las prestaciones acompañen la evolución de los precios.

¿Cuándo se conocerá el aumento definitivo del Seguro Social para 2027?

El BLS programó la publicación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre para el miércoles 14 de octubre, a las 8.30 hs (horario del este de Estados Unidos). Por su parte, la SSA confirmó que anunciará el próximo COLA en octubre.

Los beneficiarios que reciben el ajuste por costo de vida

El COLA alcanza a las prestaciones del Seguro Social y a los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). Como referencia, el ajuste del 2,8% de 2026 se reflejó en enero en los ingresos de casi 71 millones de beneficiarios del programa.

Los registros de julio, agosto y septiembre determinarán el resultado del COLA Magnific

A su vez, cerca de 7,5 millones de personas que reciben SSI comenzaron a percibir los nuevos montos el 31 de diciembre de 2025.

¿Cuándo comenzarían a cobrarse los pagos ajustados en 2027?

La normativa establece que los COLA del Seguro Social son efectivos para las prestaciones correspondientes a diciembre y se cobran en enero del año siguiente. En el SSI, el nuevo nivel también corresponde a enero. Cuando el 1° de enero es feriado, el pago se efectúa al final de diciembre.