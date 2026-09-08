Confirman que militares del alto mando en EE.UU. fueron sometidos al polígrafo tras filtración de información oficial

El Pentágono sometió en agosto a unos 50 integrantes del personal del Estado Mayor Conjunto (Joint Staff) a pruebas de polígrafo durante una investigación sobre filtraciones de información clasificada a periodistas. El procedimiento estuvo relacionado con datos sobre las reservas de municiones de Estados Unidos durante la guerra contra Irán.

Polígrafos en el Pentágono: la investigación también alcanzó al Comando Central

Según The New York Times, el operativo también involucró a funcionarios de otros sectores de las Fuerzas Armadas. Entre los examinados hubo integrantes del Comando Central de Estados Unidos y de otros comandos combatientes.

Las preguntas estuvieron orientadas a determinar si oficiales habían entregado información clasificada a periodistas. Los investigadores intentaron determinar si militares o empleados civiles habían filtrado ese contenido.

La investigación abarcó posibles filtraciones vinculadas con reportes sobre la reducción de las existencias de misiles de largo alcance e interceptores Patriot utilizados por las fuerzas de EE.UU..

Donald J. Guter, ex contraalmirante de la Armada, dijo a The New York Times que nunca había visto pruebas de polígrafo utilizadas de manera tan amplia ni aplicadas a funcionarios de un nivel jerárquico tan elevado.

Filtraciones del Pentágono: qué buscaban detectar las pruebas

Los exámenes formaron parte de una investigación destinada a establecer quién pudo haber entregado información sensible a los medios. CBS News informó que ninguno de los funcionarios falló las preguntas destinadas específicamente a determinar si había filtrado información a la prensa.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, no fue sometido al procedimiento, de acuerdo con un alto funcionario del Pentágono citado por CBS News.

En julio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para identificar y procesar a personas sospechadas de filtrar información gubernamental sensible a la prensa.

La iniciativa amplió una investigación que ya se desarrollaba dentro del Departamento de Defensa y otorgó a la Oficina del Asesor General del organismo facultades para solicitar información, registros y asistencia vinculados con las pesquisas sobre filtraciones.

Qué dijo el Pentágono sobre los polígrafos aplicados a militares

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, evitó confirmar los detalles de los exámenes o identificar a los funcionarios involucrados. La política del Departamento de Defensa es no comentar investigaciones internas ni cuestiones relacionadas con el personal, de acuerdo con The New York Times.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, impulsó una pesquisa sobre las filtraciones de información gubernamental (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Las pruebas de polígrafo forman parte de algunos procedimientos de seguridad utilizados por el gobierno estadounidense. CBS News señaló que determinados funcionarios con acceso a información altamente clasificada o a programas de acceso especial pueden someterse a estos controles periódicamente.

La particularidad de esta investigación está en la cantidad y el nivel jerárquico de algunos de los funcionarios examinados, según los reportes de CBS News.

La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) aparece como uno de los organismos federales que pueden recibir información y colaborar con las investigaciones de filtraciones.

Las pruebas alcanzaron a funcionarios con acceso a información clasificada dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses (AP Foto/Carolyn Kaster, Archivo) Carolyn Kaster - AP

CBS News citó a Hegseth al señalar que el Departamento de Defensa debe proporcionar información procesable al Departamento de Justicia y a otros organismos federales encargados de hacer cumplir la ley, incluido el FBI.