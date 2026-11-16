El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves 12 de noviembre en una entrevista telefónica con el conductor de radio Hugh Hewitt que quiere resolver lo de Cuba antes de dejar el cargo en 2029 y que consideraría una operación militar breve contra el gobierno de la isla.

Qué dijo Trump sobre Cuba

Evaluación: Trump dijo que su gobierno observa a Cuba “muy de cerca” y calificó al país de “fallido”, según NBC News. Hewitt le había preguntado si ordenaría el uso de la fuerza militar para liberar la isla.

Trump dijo que su gobierno observa a Cuba “muy de cerca” y calificó al país de “fallido”, según NBC News. Hewitt le había preguntado si ordenaría el uso de la fuerza militar para liberar la isla. Papel de Rubio: Trump señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, cuyos padres son de Cuba, “lo haría con gusto”. Días antes, en un evento conservador en Mar-a-Lago, había dicho que Rubio “va a trabajar en Cuba”.

¿Cómo llegó la presión de Washington sobre La Habana a este punto?

Trump colocó a Cuba bajo un bloqueo petrolero de facto en enero, después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y cortara el crudo de Venezuela a la isla.

Firmó además una orden ejecutiva que describe a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos y amenazó con aranceles a los países que le suministren combustible.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos: “Quiero resolver lo de Cuba antes de irme”

En septiembre, Rubio afirmó que Washington estaba dispuesto a conversar sobre una transición política y a trabajar con dirigentes “con las manos limpias de sangre”, mientras funcionarios cubanos negaban que existieran negociaciones.

El papel central de Marco Rubio y los cubanoamericanos

“Tenemos a un tipo muy bueno y talentoso para Cuba llamado Marco”, sostuvo Trump en referencia a Rubio. A continuación, recordó que los padres del secretario de Estado estadounidense son cubanos y sostuvo que a él “le encantaría” asumir ese objetivo.

El mandatario también presentó su intención como una respuesta a quienes salieron de la isla. “Me encantaría poder hacerlo por la gente, por los cubanos que vinieron y fueron tratados muy mal y llegaron a América”, declaró durante la entrevista, en la que describió a Cuba como una “nación fallida”.

Cubanos cocinan con carbón y leña ante la crisis eléctrica y de petróleo en la isla

Las palabras recibieron respaldo del congresista por Florida, también de origen cubano, Carlos Giménez. El legislador compartió la publicación sobre las declaraciones y agregó: “¡Hágalo, presidente Trump!”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.