El pueblito de casi 1300 personas donde los niños deben cruzar dos veces la frontera con Canadá para ir a la escuela

Algunos alumnos de Point Roberts, Washington, deben atravesar Canadá para asistir a la escuela pública. Para llegar a Blaine, salen de Estados Unidos y vuelven a ingresar al país norteamericano. El mismo recorrido se repite al regresar. En total, pasan por cuatro controles fronterizos durante cada jornada escolar.

¿Por qué los estudiantes de Point Roberts deben atravesar Canadá?

Point Roberts está geográficamente aislada del resto del condado de Whatcom y del territorio continental de Estados Unidos.

Un memorando elaborado en junio de 2025 para el Puerto de Bellingham señala que, por tierra, el acceso requiere dos cruces fronterizos y un recorrido de 23 millas —unos 37 kilómetros— a través de Canadá. La otra alternativa es llegar por agua.

Point Roberts está aislada por tierra del resto de Estados Unidos y solo mantiene una conexión terrestre con Columbia Británica NASA

La comunidad se encuentra en el extremo sur de una península y su única conexión terrestre es con Columbia Británica. Esa ubicación obliga a los residentes que viajan en automóvil hacia el resto de Washington a salir primero de EE.UU. y volver a entrar más adelante.

El aislamiento afecta especialmente a los estudiantes. El mismo documento encargado para el Puerto de Bellingham indica que los alumnos de escuela media y secundaria deben atravesar dos fronteras internacionales en cada sentido para asistir a clases en Blaine.

¿Hasta qué grado pueden estudiar los alumnos en Point Roberts?

La localidad cuenta con su propia escuela pública para los primeros años. El sitio oficial del Blaine School District identifica actualmente a Point Roberts Primary School como un establecimiento para alumnos desde kindergarten hasta tercer grado (K-3).

Algunos alumnos de Point Roberts, Washington, atraviesan Canadá para asistir a las escuelas públicas de Blaine y pasan por cuatro controles fronterizos al día

El distrito también informa que esta institución está ubicada dentro del enclave, mientras que Blaine Primary, Blaine Elementary, Blaine Middle y Blaine High School funcionan en el campus de Blaine. Por eso, los alumnos que siguen con educación presencial dentro del distrito deben trasladarse fuera de Point Roberts a partir de cuarto grado.

¿Cómo es el recorrido de Point Roberts hasta las escuelas de Blaine?

El trayecto comienza con la salida de Estados Unidos por el paso fronterizo hacia Columbia Británica. Después de atravesar Canadá, los estudiantes ingresan nuevamente en territorio estadounidense para llegar a Blaine. A la salida de clases realizan el camino inverso. De esta manera, el recorrido completo supone:

Dos controles fronterizos durante la ida.

Dos controles fronterizos durante el regreso.

Cuatro pasos por la frontera en una jornada escolar.

¿Cuántos habitantes tiene Point Roberts?

El Censo de Estados Unidos de 2020 registró 1191 habitantes en Point Roberts. La Oficina del Censo también señala que el área tiene una superficie terrestre de 4,9 millas cuadradas, unos 13 kilómetros cuadrados.

World Population Review, en cambio, estima que Point Roberts tiene 1266 habitantes en 2026. Esta se trata de una estimación actual y no de un nuevo recuento censal.

Point Roberts es un pequeño pueblo que canadienses y estadounidenses visitan regularmente por sus atractivos naturales Wikimedia

¿Qué alternativas educativas tienen las familias de Point Roberts?

No todas las familias optan por el traslado diario hasta Blaine. Cascadia Daily News informó en 2024 que algunas recurren a la educación en el hogar o eligen establecimientos ubicados en Canadá.

La entonces docente y directora Jessie Hettinga contó al medio que uno de sus hijos asistió a las escuelas de Blaine y realizó el trayecto fronterizo, mientras que otros estudiaron en centros canadienses.

El distrito también ofrece Blaine HomeConnection, un programa de aprendizaje alternativo con participación de las familias que funciona dentro del sistema escolar. El Blaine School District lo incluye entre sus opciones educativas junto con las escuelas presenciales.