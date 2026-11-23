Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el “Chapo Isidro” y señalado por Estados Unidos como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue capturado por militares mexicanos en Guasave, Sinaloa, en una operación apoyada por organismos estadounidenses. La detención ocurrió el 20 de noviembre y estuvo acompañada por enfrentamientos que dejaron muertos y bloqueos en la zona.

El papel de EE.UU. y México en la captura del “Chapo Isidro”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 21 de noviembre que una investigación de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional respaldó el operativo mexicano.

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el “Chapo Isidro” y señalado por Estados Unidos como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI STR - FBI

El comunicado atribuyó la captura a militares y fuerzas especiales de México; no sostuvo que agentes estadounidenses hubieran ejecutado el arresto.

En el operativo también fue detenido Germán Rolando Gálvez Meza, alias el Serafín, a quien Washington identifica como presunto dirigente criminal.

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, describió la operación como resultado de un esfuerzo bilateral y expresó sus condolencias por los soldados mexicanos muertos.

Según la Secretaría de la Defensa de México, murieron cuatro militares y siete presuntos integrantes del grupo; otras ocho personas fueron detenidas.

Esta imagen, facilitada por la Secretaría de la Defensa Nacional de México, muestra a Fausto Isidro Meza, alias «Chapo Isidro» (centro), y a otros asociados bajo custodia a su llegada a un hangar militar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el 21 de noviembre de 2026 HANDOUT - Mexican Secretariat of National

El operativo se produjo en Guasave, en el noroeste de México. Tras la captura, hubo disparos, vehículos incendiados y cortes de caminos en Sinaloa. La violencia llevó a vecinos a buscar refugio y el traslado posterior llevó al detenido a Ciudad de México.

Qué cargos enfrenta el “Chapo Isidro” en Estados Unidos

El Departamento de Justicia señaló que un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó el 25 de septiembre una acusación ampliada contra Meza Flores, de 44 años.

Incluye cargos de conspiración para dar apoyo material a una organización terrorista, narcoterrorismo, dirección de una empresa criminal continuada, lavado de dinero y delitos vinculados con armas. Son acusaciones, no una condena.

Washington lo presenta como presunto líder del Cártel de Sinaloa; autoridades mexicanas lo vinculan con la organización de los Beltrán Leyva.

El Departamento de Estado había ofrecido hasta cinco millones de dólares por información conducente a su arresto o condena.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.