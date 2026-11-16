Noticias de la Corte Suprema: la orden final sobre el TPS que el DHS y Uscis podría aplicar a partir del 20 de noviembre

Esta semana avanza el litigio judicial relacionado con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Venezuela. El viernes 20 de noviembre vence la suspensión de 14 días de la orden que bloqueaba la terminación del beneficio. Ante este escenario, existe la posibilidad de que vuelva a entrar en vigor.

Las últimas medidas legales sobre el TPS para los venezolanos

El pasado 5 de octubre, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Noveno Circuito que confirmaba que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente.

“Las propias declaraciones de la secretaria Noem demuestran que, desde el primer día, se propuso poner fin al TPS para Venezuela y Haití”, destacó el fallo.

La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Noveno Circuito que confirmaba que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, no tenía jurisdicción para anular el TPS de los venezolanos Imagen generada con IA

Con esta decisión, el caso se remitió de regreso a la Corte de Apelaciones para que se evalúe. El 30 de octubre, el tribunal denegó la solicitud de la administración Trump de mantener congelada la medida cautelar emitida por el Distrito Norte de California, que bloqueaba la suspensión del beneficio.

Esta medida abrió la posibilidad de restablecer el TPS a partir del 6 de noviembre.

No obstante, el 3 de noviembre, retiró su orden del 30 de octubre y concedió al Gobierno una suspensión administrativa de 14 días desde el 6 de ese mismo mes. En dicho período, el tribunal va a procesar los alegatos sobre la apelación gubernamental bajo un calendario acelerado.

Los escenarios posibles después del 20 de noviembre

A partir del 20 de noviembre se abren distintos escenarios legales. En principio, si el Noveno Circuito no concede una nueva extensión del bloqueo ni suspende la aplicación de la medida, entraría en vigor el fallo del Distrito Norte de California, lo que permitiría avanzar hacia el restablecimiento del TPS para los venezolanos.

Sii el Noveno Circuito no concede una nueva extensión del bloqueo, entraría en vigor el fallo del Distrito Norte de California y podría reactivarse el TPS para venezolanos Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

“La probabilidad de que el TPS vuelva para los venezolanos es muy alta. Así sea de una manera temporal, es bastante probable”, dijo el abogado de inmigración, Héctor Benítez en diálogo con LA NACION.

Otro panorama posible incluye a la Corte Suprema. En caso de que el Noveno Circuito rechace mantener congelada la medida cautelar durante el desarrollo del recurso de apelación, la administración Trump podría presentar una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal para pausar los efectos de la orden del Distrito Norte de California.

Recomendaciones para los venezolanos beneficiarios con TPS

Tras el litigio legal, Benítez remarca que la comunidad venezolana no debe cometer el error de países como El Salvador u Honduras, cuyos beneficiarios han vivido en un limbo migratorio por 20 o 25 años sin alcanzar la estabilidad definitiva.

Desde este punto, asegura que el beneficio temporal expone a las familias a la incertidumbre de los cambios en las administraciones políticas y que existen diferentes vías legales para quedarse en EE.UU. como las peticiones laborales y familiares.

“Tenemos que entender que esa regularización la debemos buscar de forma activa”, señaló.