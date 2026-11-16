Los pequeños comercios autorizados a cobrar con SNAP tendrán hasta el 11 de febrero de 2027 para adaptarse a los nuevos requisitos federales de alimentos. El Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) concedió una prórroga nacional de 90 días y suspendió durante ese período la fiscalización de la norma que había comenzado a regir el 4 de noviembre.

Qué exige la nueva regla a las tiendas SNAP

La decisión ofrece más tiempo a bodegas, mercados de barrio y tiendas de conveniencia para ampliar su inventario sin perder la autorización para aceptar la tarjeta EBT.

El cambio no modifica el monto de la ayuda que reciben los hogares ni las reglas para comprar con SNAP: se concentra en las condiciones que deben cumplir los comercios participantes.

El USDA postergó la fiscalización de los nuevos requisitos de inventario para comercios SNAP; la medida alcanza a bodegas y tiendas de todo Estados Unidos Nam Y. Huh - AP

La regulación amplía la variedad de productos básicos que deben ofrecer los locales. Según el anuncio de la ciudad de Nueva York, los comercios deberán tener al menos siete variedades en cada una de cuatro categorías: lácteos, granos, proteínas y frutas y verduras.

El objetivo declarado es asegurar que las personas puedan usar sus beneficios en negocios con una oferta suficiente de alimentos básicos.

El cronograma había generado preocupación entre propietarios de comercios chicos. La guía de implementación fue difundida el 4 de septiembre, dos meses antes de la fecha prevista para aplicar la norma .

. Los dueños plantearon dudas sobre qué productos cuentan, cómo conseguirlos y cuánto espacio adicional necesitan en locales con pocos metros cuadrados.

Durante la extensión, el USDA podrá orientar a los comerciantes sobre la forma de acreditar el inventario. En Nueva York, la administración local informó que trabajará con el Servicio de Alimentos y Nutrición, el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas y el área de Salud para acercar asistencia técnica.

Los negocios pueden revisar su autorización y las reglas vigentes en el portal oficial del USDA para minoristas SNAP.

Por qué la prórroga del SNAP importa para las bodegas en EE.UU.

La postergación se produjo después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidiera más tiempo en nombre de cientos de bodegas y anunciara un acuerdo con la administración de Donald Trump.

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El comunicado municipal sostiene que más de 10.000 bodegas operan en la ciudad y que un millón de neoyorquinos dependen de SNAP. La medida, sin embargo, no se limita a Nueva York: el aviso del USDA establece una extensión nacional.

Las organizaciones de comerciantes calculan que las compras con SNAP representan entre el 15% y el 20% de las ventas de una tienda típica de Nueva York y que, en algunos comercios del Bronx, llegan al 30%.

Si un local deja de cumplir las condiciones federales, puede perder la posibilidad de procesar esos pagos, con un impacto simultáneo en el negocio y en los vecinos que compran alimentos cerca de su casa.

Qué deben revisar los comerciantes antes de febrero

El primer paso es comparar el inventario real con los estándares federales y no asumir que distintos tamaños o sabores cuentan siempre como variedades separadas.

También es necesario distinguir los alimentos básicos de los productos preparados o de consumo inmediato, que tienen reglas diferentes dentro del programa. El USDA mantiene materiales de capacitación y canales de consulta para los locales autorizados.

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La extensión tampoco reemplaza otros controles de SNAP. Los comercios siguen sujetos a las normas sobre productos elegibles, registros y uso de la terminal EBT.

La fecha del 11 de febrero marca el cierre del período adicional para los nuevos estándares de inventario; cualquier modificación posterior deberá ser comunicada por el USDA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.