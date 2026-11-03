Midterms 2026: cuántos escaños necesitan demócratas y republicanos para controlar el Congreso de Estados Unidos

Las elecciones de medio término de Estados Unidos, o midterms 2026, que se celebran este martes 3 de noviembre, definirán quién controla el Congreso: para tener mayoría, un partido necesita 218 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 51 de los 100 del Senado, aunque a los republicanos les alcanza con el 50% de senadores porque el vicepresidente JD Vance puede emitir el voto de desempate.

Qué se necesita para ganar en EE.UU. y cómo está hoy la Cámara de Representantes y el Senado

Los demócratas necesitan una ganancia neta de tres distritos en la Cámara y de cuatro bancas en el Senado, mientras que los republicanos, que tienen mayorías estrechas en ambas cámaras desde enero de 2025, pueden perder como máximo dos distritos y hasta tres senadores sin ceder el control.

Elecciones legislativas en EE.UU.

De acuerdo con la última actualización de la Cámara de Representantes de EE.UU., el cuerpo tiene 218 republicanos, 214 demócratas, un independiente y dos vacantes.

En el Senado, los republicanos tienen 53 escaños y los demócratas 45, más dos independientes que votan con ellos: Bernie Sanders y Angus King, pero este año se eligen 35 bancas.

33 corresponden al calendario regular y dos son elecciones especiales en Florida y Ohio, para cubrir los lugares que dejaron Marco Rubio y JD Vance.

Los republicanos defienden 22 de esos escaños y los demócratas, 13.

Qué estados y distritos pueden definir la mayoría en el Congreso

Según los analistas, Carolina del Norte, donde Trump ganó por poco margen, se ubica como una probable banca a ganar por los demócratas.

Michigan y Ohio aparecen en el segundo escalón, seguidos por Alaska, Maine, Iowa y Texas. Georgia, que los republicanos consideraban un objetivo, figura ahora como una probable retención demócrata.

En la Cámara, el mapa cambió por la redistribución de distritos a mitad de década. Texas aprobó un trazado para sumar hasta cinco bancas republicanas, tres de ellas en distritos del sur del estado (28, 34 y 35), donde el voto latino es decisivo.

En respuesta, California aprobó en noviembre de 2025 la Proposición 50, por 65% a 35%, que volvió cinco distritos más favorables a los demócratas, según Ballotpedia.

Una mujer sostiene un letrero en una marcha de protesta contra las audiencias de redistribución de distritos en el Capitolio de Texas, el jueves 24 de julio de 2025, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay) Eric Gay - AP

Ese nuevo mapa conserva 16 distritos de mayoría latina, la misma cantidad que el anterior, según el escrito que el estado presentó ante la Corte Suprema.

Por qué el control del Congreso importa a los votantes latinos e inmigrantes

Una encuesta de Pew Research Center realizada entre fines de septiembre y principios de octubre mostró que los candidatos demócratas aventajan a los republicanos por 51% a 24% entre los latinos registrados para votar, con un 18% de indecisos. La aprobación de Donald Trump en ese grupo cayó al 24%, frente al 38% de febrero de 2025.

El resultado también define qué puede aprobarse en materia migratoria. La mayoría simple no alcanza para todo:

Las leyes ordinarias, como una reforma migratoria, requieren 60 votos en el Senado para cerrar el debate.

Las leyes presupuestarias tramitadas por reconciliación se aprueban por mayoría simple en ambas cámaras.

Por esa vía, el Congreso aprobó en julio de 2025 unos 170.000 millones de dólares para control migratorio y fronterizo, según el American Immigration Council, y en junio de 2026 la Ley Secure America, con 69.500 millones adicionales.

Esta última incluyó 38.500 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y se aprobó en el Senado por 52 a 47.

El conteo oficial en las elecciones de Estados Unidos comienza tras cerrarse los centros de votación este martes 3 de nociembre ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esos fondos pueden gastarse hasta el 30 de septiembre de 2029, una fecha posterior al fin del mandato de la Cámara que se elige este martes. Los integrantes del nuevo Congreso asumirán el 3 de enero de 2027.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.