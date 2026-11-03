Encuestas de salida de las elecciones en Estados Unidos 2026 y quién va ganando hoy, EN VIVO

Las exit polls, o encuestas de salida, de las elecciones de medio término en Estados Unidos 2026 comenzarán a difundirse en la noche de este martes 3 de noviembre. Ningún dato que anticipe un ganador se publicará antes del cierre de las urnas en cada estado. Mientras se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado, el conteo en vivo registra 57.526.926 votos anticipados y todavía no hay resultados oficiales. Las encuestas previas favorecen a los demócratas: el promedio de RealClearPolitics los ubica con 52,1%, frente al 43,3% de los republicanos.

A qué hora se conocen las encuestas de salida en EE.UU.

Este año, las encuestas de salida se publican a través de la firma SSRS para CBS News, CNN, Fox News, MS NOW, NBC News y Associated Press (AP).

para CBS News, CNN, Fox News, MS NOW, NBC News y Associated Press (AP). La Voter Poll de SSRS une la metodología del sondeo de Edison Research con la de AP VoteCast, orientada a quienes votan por anticipado.

Quién controla el Congreso: escaños ganados por partido Elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. Se actualiza cada minuto. Cámara de Representantes – Demócratas – Republicanos Senado – Demócratas – Republicanos Fuente: The Associated Press. El Senado incluye las bancas que no se renuevan este año.

Según explicó NBC News, los votantes de precintos seleccionados completan al salir un formulario en papel de unas 25 preguntas. Esas respuestas se combinan con una encuesta previa y se responden durante la noche.

NBC News no difunde resultados de su encuesta de salida antes de las 17, hora del Este.

Los primeros centros de votación cierran a las 18, hora del Este.

Las cifras que puedan sugerir el ganador de una contienda solo se publican cuando cierran todas las urnas del estado.

Cuántos votos anticipados se emitieron y por qué pesan en las encuestas de salida

De acuerdo con el rastreador de voto anticipado de NBC News, 25,1 millones de boletas llegaron por correo y 32,4 millones se emitieron en persona.

El total supera al de las midterms de 2022, cuando votaron por anticipado 45,9 millones de personas, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.

La diferencia ronda los 11,6 millones de boletas, un aumento cercano al 25%. Ambos totales provienen de rastreadores distintos.

Elecciones en Estados Unidos: en el Senado, los republicanos tienen hoy una mayoría de 53 a 47 JON CHERRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ese volumen explica el diseño mixto de la encuesta: una parte creciente del electorado ya votó y no pasará por un centro de votación este martes.

Hasta el 30 de octubre, los demócratas registrados aportaban el 43,9% de las boletas anticipadas en los estados que informan afiliación, y los republicanos, el 31,3%. Esa afiliación no equivale al voto final.

Quién gana entre demócratas y republicanos según las últimas encuestas

La última encuesta nacional de NBC News, realizada entre el 28 y el 30 de octubre, registró 52% para los demócratas y 45% para los republicanos.

En el Senado, los republicanos tienen hoy una mayoría de 53 a 47. Allí, el sondeo de The New York Times y Siena recogido en la última encuesta de las midterms mostró ventaja demócrata en seis estados:

Michigan: Abdul El-Sayed, 53%; Mike Rogers, 42%.

Texas: James Talarico, 50%; Ken Paxton, 43%.

Maine: Troy Jackson, 51%; Susan Collins, 45%.

Ohio: Sherrod Brown, 49%; Jon Husted, 44%.

Kansas: Adam Hamilton, 49%; Roger Marshall, 44%.

Alaska: Mary Peltola, 48%; Dan Sullivan, 46%.

El conteo oficial en las elecciones de Estados Unidos comienza tras cerrarse los centros de votación este martes 3 de nociembre Robert F. Bukaty - FR172387 AP

En Iowa, Josh Turek y Ashley Hinson aparecen en empate técnico. The New York Times advirtió que, en sus datos de octubre, quienes definieron su voto ese mes se inclinaron por los republicanos por nueve puntos.

Entre los latinos registrados, un sondeo del Pew Research Center publicado el 16 de octubre mostró 51% de apoyo a candidatos demócratas a la Cámara, 24% a republicanos y 18% de indecisos. El 55% dijo que su voto para el Congreso será un voto contra Trump.