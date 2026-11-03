Cómo van las midterm elections USA 2026: proyecciones en vivo y quién va ganando hoy entre republicanos y demócratas
Los estadounidenses se acercan a las urnas para elegir a sus representantes federales y estatales; así avanza la contienda minuto a minuto
Este 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos 2026. En estos comicios, los estadounidenses eligen a sus representantes en el Congreso y el Senado, además de votar por otros cargos estatales, entre los que se incluyen los gobernadores de Texas, California, Florida y Nueva York. Hasta el día de las midterms se han emitido 57.526.926 votos anticipados, mientras millones de ciudadanos acuden a las urnas.
- La administración Trump apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que California aparte 20.000 boletas vinculadas con personas que el gobierno federal considera no ciudadanas.
- Según un sondeo realizado por The New York Times y Siena University entre el 23 de octubre y el 1° de noviembre, los candidatos demócratas a la contienda por el Senado de EE.UU. aventajan a sus rivales republicanos en Texas, Michigan, Maine, Ohio y Kansas y Alaska.
Midterms elections USA 2026: el minuto a minuto de las elecciones
La NAACP pide limitar la presencia de agentes federales en los comicios electorales
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (Naacp, por sus siglas en inglés) pidió una orden de emergencia para impedir que agentes de la Oficina Federal de Prisiones o la DEA actúen como observadores en centros de votación de las midterms.
“Vamos a tomar medidas para garantizar que el camino hacia las urnas permanezca libre de acoso e intimidación para todos los votantes el día de las elecciones”, dijo Kristen Clarke, asesora legal de la Naacp, en un comunicado.
¿Republicanos o demócratas? cómo avanzan las midterms 2026, según las encuestas
Los candidatos demócratas a la contienda por el Senado de EE.UU. aventajan a sus rivales republicanos en Texas, Michigan, Maine, Ohio y Kansas y Alaska, según un estudio realizado por The New York Times y Siena University. Así se mantienen los resultados probables:
- Michigan: Abdul El-Sayed lidera con 53% frente al 42% del republicano Mike Rogers (ventaja de 11 puntos).
- Texas: James Talarico aventaja con 50% frente al 43% del republicano Ken Paxton (ventaja de siete puntos).
- Maine: Troy Jackson encabeza con 51% sobre el 45% de la senadora republicana Susan Collins (ventaja de seis puntos).
- Ohio: Sherrod Brown supera con 49% al republicano Jon Husted (44%) (ventaja de cinco puntos).
- Kansas: Adam Hamilton lidera con 49% frente al senador republicano Roger Marshall (44%) (ventaja de cinco puntos).
- Alaska: Mary Peltola supera por 48% a 46% al senador republicano Dan Sullivan (ventaja de dos puntos).
De estos estados, solo el 38% de los votantes probables en estos siete estados aprueba la gestión del republicano.
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