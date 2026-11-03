Cómo van las midterm elections USA 2026: proyecciones en vivo y quién va ganando hoy entre republicanos y demócratas

Este 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos 2026. En estos comicios, los estadounidenses eligen a sus representantes en el Congreso y el Senado, además de votar por otros cargos estatales, entre los que se incluyen los gobernadores de Texas, California, Florida y Nueva York. Hasta el día de las midterms se han emitido 57.526.926 votos anticipados, mientras millones de ciudadanos acuden a las urnas.

La administración Trump apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que California aparte 20.000 boletas vinculadas con personas que el gobierno federal considera no ciudadanas.

apeló ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que vinculadas con personas que el gobierno federal considera Según un sondeo realizado por The New York Times y Siena University entre el 23 de octubre y el 1° de noviembre, los candidatos demócratas a la contienda por el Senado de EE.UU. aventajan a sus rivales republicanos en Texas, Michigan, Maine, Ohio y Kansas y Alaska.