Última encuesta de las elecciones de medio término Estados Unidos 2026 anticipan que demócratas y republicanos salen 49.7% y 44.4%

Los estadounidenses están a menos de 24 horas de acudir a las urnas por las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que se renovarán los 435 escaños del Congreso y 35 del Senado. Según un sondeo del New York Times, los demócratas aventajan a los republicanos en seis de los siete estados clave.

¿Republicanos o demócratas? Última encuesta de las elecciones de medio término en EE.UU.

De acuerdo con el sondeo realizado por The New York Times y Siena University entre el 23 de octubre y el 1° de noviembre, los candidatos demócratas a la contienda por el Senado de EE.UU. aventajan a sus rivales republicanos en Texas, Michigan, Maine, Ohio y Kansas y Alaska. Así se mantienen los resultados probables:

Michigan : Abdul El-Sayed lidera con 53% frente al 42% del republicano Mike Rogers (ventaja de 11 puntos ).

: lidera con frente al del republicano (ventaja de ). Texas : James Talarico aventaja con 50% frente al 43% del republicano Ken Paxton (ventaja de siete puntos ).

: aventaja con frente al del republicano (ventaja de ). Maine : Troy Jackson encabeza con 51% sobre el 45% de la senadora republicana Susan Collins (ventaja de seis puntos ).

: encabeza con sobre el de la senadora republicana (ventaja de ). Ohio : Sherrod Brown supera con 49% al republicano Jon Husted (44%) (ventaja de cinco puntos).

: supera con al republicano (ventaja de cinco puntos). Kansas : Adam Hamilton lidera con 49% frente al senador republicano Roger Marshall (44%) (ventaja de cinco puntos).

: lidera con frente al senador republicano (ventaja de cinco puntos). Alaska: Mary Peltola supera por 48% a 46% al senador republicano Dan Sullivan (ventaja de dos puntos).

El demócrata James Talarico aventaja con 50% frente al 43% del republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado en Texas Fotomontaje editado con IA

En el caso de Iowa, el demócrata Josh Turek se encuentra en un empate técnico con la republicana Ashley Hinson (48% a 47%, respectivamente).

Razones detrás del liderazgo demócrata en las elecciones de medio término en EE.UU. 2026

El estudio estuvo marcado por la aprobación del presidente Donald Trump. Desde este punto, solo el 38% de los votantes probables en estos siete estados aprueba la gestión del republicano.

Según un estudio del The New York Times, solo el 38% de los votantes probables en siete estados claves de de EE.UU. aprueba la gestión del republicano Mark Schiefelbein - AP

La baja popularidad del presidente se ve reflejada en otras encuestas a nivel nacional, donde alcanzó un 60% de rechazo en el sondeo de NBC News y un 64% en la encuesta de AP-NORC.

En ese contexto, en seis de los siete estados (con excepción de Maine), los candidatos demócratas registran una imagen neta más favorable que sus contrapartes republicanas.

La esperanza de los republicanos de cara a las elecciones del 3 de noviembre

Pese a que los demócratas lideran en las encuestas, la contienda se mantiene abierta para los republicanos. Según The New York Times, el Partido Republicano debe estar atento a que el votante indeciso se incline a su favor.

La republicana María Elvira Salazar junto a la gobernadora de Puerto Rico en la previa de las midterms 2026

Un antecedente de esta tendencia se observa en los datos presentados por el medio estadounidense en octubre, según los cuales los votantes que definieron su apoyo en el mes se inclinaron por los candidatos republicanos con un margen de nueve puntos.