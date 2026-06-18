Segunda vuelta en Colombia: el pedido de Trump para los colombianos que votan este domingo en EE.UU.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia entra en su etapa decisiva. A pocos días de la votación del domingo 21 de junio, Donald Trump publicó un mensaje de respaldo a Abelardo de la Espriella y llamó a los colombianos a participar de los comicios.

Trump pidió votar por Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia

A través de un mensaje publicado el 17 de junio en Truth Social, Trump manifestó su apoyo total a de la Espriella, uno de los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta.

El mensaje de Trump destacó ejes estratégicos compartidos con De La Espriella Truth Social de Trump

El mandatario estadounidense describió al aspirante colombiano, apodado “El Tigre”, como un líder “inteligente, fuerte y duro”. Además, destacó que, según su mirada, lucha incansablemente por su país y sus ciudadanos.

En ese mismo mensaje, sostuvo que una eventual presidencia de de la Espriella impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio bilateral, el combate contra la inmigración ilegal, la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, así como el orden público.

Según expresó Trump, si de la Espriella gana la presidencia, contará con “todo el apoyo y la fortaleza” de Estados Unidos gracias a su capacidad y a su compromiso con el país sudamericano.

El mensaje concluyó con un llamado directo a la participación electoral. “Salgan y voten por ‘El Tigre’ Abelardo de la Espriella. No decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia. El país alcanzará un nuevo nivel de grandeza”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump ya había respaldado a de la Espriella semanas antes

No se trata del primer gesto de apoyo del presidente estadounidense hacia el candidato colombiano. El 2 de junio, pocos días después de la primera vuelta presidencial, Trump había publicado otro mensaje de felicitación dirigido a de la Espriella.

Este respaldo constituye el segundo gesto público de Trump tras la victoria de de la Espriella en la primera vuelta del 31 de mayo Truth Social de Trump

En aquella oportunidad, destacó la “victoria decisiva” obtenida y volvió a reiterar su respaldo total de cara a la segunda vuelta del 21 de junio. También insistió en que el resultado de los comicios tendrá un impacto significativo en la relación bilateral entre ambos países.

En ese texto, el mandatario volvió a describir a de la Espriella como un dirigente capaz de fortalecer la economía, generar puestos de trabajo, promover el comercio, combatir el crimen y enfrentar el tráfico de drogas.

Asimismo, sostuvo que el candidato colombiano cuenta con su apoyo personal y político, un elemento que volvió a reforzar en la publicación más reciente.

Colombia llega a la segunda vuelta con un favorito según las encuestas

Mientras se hacen públicos los apoyos en los días previos a las elecciones, las encuestas muestran una ventaja para de la Espriella sobre Iván Cepeda, el otro candidato que competirá por la presidencia.

El video de compartió Abelardo de la Espriella tras conocerse la victoria en Colombia

De acuerdo con un relevamiento de AtlasIntel publicado por la revista Semana y difundido el 15 de junio, De la Espriella alcanzó el 52,4% de la intención de voto, mientras que Cepeda obtuvo el 44,4%.

La tendencia también aparece reflejada en otros sondeos. Las consultoras Guarumo y Ecoanalítica ubican a De la Espriella con el 52,6% de la intención de voto, frente al 45% que registra Cepeda.

Los estudios también muestran una reducción tanto del voto en blanco como del porcentaje de electores indecisos de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.